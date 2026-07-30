I Nijemci strahuju od prometnog kaosa ovog vikenda. Posebno upozorenje za one koji putuju prema Hrvatskoj

ADAC ističe da ovog vikenda ljetni praznici počinju u Bavarskoj i Baden-Württembergu, čime su sada sve njemačke savezne pokrajine na školskim praznicima. Istodobno se sve više turista vraća kući, pa se očekuju velike kolone u oba smjera. Situaciju dodatno otežava oko tisuću gradilišta na njemačkim autocestama te nekoliko potpunih zatvaranja pojedinih dionica.

Najveće gužve očekuju se u petak poslijepodne, u subotu prijepodne te u nedjelju poslijepodne. ADAC vozačima preporučuje da, ako imaju mogućnost, putovanje odgode za ponedjeljak ili utorak, kada se očekuje osjetno manji promet.

Posebno upozorenje odnosi se na vozače koji putuju prema Hrvatskoj. ADAC među najopterećenijim europskim prometnim pravcima izdvaja upravo rute prema hrvatskoj obali, uz tradicionalno zakrčene pravce preko Austrije i Slovenije. Očekuju se velike gužve na austrijskim autocestama A10 Tauern, A12 Inntal i A13 Brenner, kao i na talijanskoj autocesti A22 preko prijevoja Brenner.