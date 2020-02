[FOTO/VIDEO] Stigao je novi SUV Peugeot 2008! Evo prvih dojmova

Novi Peugeot 2008 je prema onome što nudi moderan, povezan i tehnološki napredan automobil, a oprema i sustavi za pomoć u vožnji koje nudi jedinstveni su ili čak rijetki u ovom segmentu

Peugeot je predstavio hrvatskim autonovinarima svoju drugu generaciju gradskog SUV-a, potpuno novi 2008. Prva generacija modela 2008. pokazana je javnosti na autosalonu u Ženevi 2013. godine, dok je prvo dotjerivanje ugledalo je svjetlo dana na istom autosalonu 2016. godine.

Nova generacija dijeli CMP platformu s DS3 Crossbackom i Citroënom C3 Aircrossom, ali i nekim drugim modelima PSA Grupe, pa i nadalje neće imati opciju s pogonom na sva četiri kotača nego samo na prednja dva. U odnosu na odlazeći model međuosovinski razmak novog 2008 je 67 mm dulji i sada je 2605 mm, a i dužina mu je veća za 142 mm i sada je točno 4300 mm. Po visini novi 2008 je u rasponu od 1530 do 1550 mm s punim rezervoarom, u ovisnosti o dimenzijama kotača. A one se kreću od 215/65 R16, 215/60 R17 do 215/55 R18. Novi 2008 nudi prostran prtljažnik obujma 434 litara, i to bez obzira na motor, a to se odnosi i na potpuno električnu verziju. Kad je riječ o modularnosti, ona se postiže podnicom s dva moguća položaja (ovisno o izvedbi), koja može biti gotovo u potpunosti ravna kada je stražnja klupa preklopljena.

Vanjski izgled Zahvaljujući snažnom i prepoznatljivom stilu, novi Peugeot 2008 vrlo je privlačno vozilo lijepih linija. Vozilo je dobro postavljeno na kotačima i ostavlja dojam čvrstoće, snage i sigurnosti. Prepoznatljivi prednji dio statusnog dizajna sastoji se od uspravno postavljene maske (u boji karoserije na električnim verzijama), lijepo oblikovanog poklopca motora i LED dnevnih svjetala koja pomalo nestaju ispod farova i ponovno se pojavljuju u nižem dijelu. Njegov privlačan izgled istaknut je slojevitim i odvažnim profilom s različitim trokutastim linijama. Rezultat toga je okretnost i živahnost, što predstavlja pravi tehnološki podvig u izradi dijelova, jer bočne strane nikada nisu imale toliki volumen. Te linije završavaju na vratima prtljažnika, čime se postiže neosporiva skladnost i homogenost cjeline.

Robustan stil dodatno je naglašen 18-inčnim kotačima velikog promjera koji savršeno ispunjavaju prostor ispod blatobrana, dolaze s umecima kojima donose višestruke prednosti, poput jednostavnije personalizacije i značajnog smanjenja mase, odnosno 4 kg na svim kotačima ukupno. Uspon u višu klasu i elegancija naglašeni su dvobojnim crnim krovom 'Black Diamond' u inačicama GT Line i GT. Stražnji dio odlikuje snažan izgled i visoka linija karoserije, pri čemu su svjetla povezana crnom letvicom, a inačice pokretane motorima PureTech 130/155 i BlueHDi 130 dolaze s dvostrukom ispušnom cijevi. Uvijek prepoznatljiv potpis LED svjetala u obliku triju pandži na ovom je vozilu dobio novu verziju. Svijetle i danju i noću: nalaze se na stražnjem dijelu na svim verzijama te na prednjim svjetlima na luksuznim izvedbama. Sve inačice mogu koristiti svjetla izvedena u LED tehnologiji (opcije na Active i Allure, serija na GT Line i GT).

Osim uobičajene ponude, dostupne su i neke posebne i vrlo upečatljive boje karoserije koje daju dodatnu notu cijelom izgledu, poput crvene Elixir, plave Vertigo, narančaste Fusion, a upravo je ova posljednja nova metalik boja ekskluzivna za novi SUV Peugeot 2008. Uređenje kabine U unutrašnjosti je posebna pažnja posvećena bojama i materijalima gdje su se vješto kombinirali plemeniti materijali i originalne boje: suptilni ukrasni elementi armaturne ploče dolaze u narančastoj (na izvedbi Active) ili plavoj (na izvedbi Allure) boji. Izvedba Allure koja uključuje moderne presvlake 'Cozy' donosi dašak svježine i naglašava tehničke aspekte. Dinamične inačice GT Line imaju malo tamnije uređenje s tkaninom 'Capy'. Profinjena inačica GT donosi kombinaciju materijala, kože i tehničke tkanine. To ugodno ozračje na verzijama GT i GT Line dopunjeno je svjetlosnim elementima koji dolaze u 8 boja koje možete mijenjati putem dodirnog zaslona.

Brojni pretinci u kabini, od kojih se neki pojavljuju prvi put, omogućuju putnicima da odlože sve svoje predmete za svakodnevnu uporabu. Uz već tradicionalne pretince u vratima i pretinac za rukavice, tu je i veliki pretinac koji se nalazi ispod prednjeg središnjeg naslona za laktove te još jedan ispred ručice mjenjača. I naposljetku, jedan diskretno ugrađen pretinac nalazi se u donjem dijelu središnje konzole. U njemu se nalaze indukcijski punjači, a na njegov poklopac (kad je u otvorenom položaju) može se postaviti pametni telefon. Putnici će također moći uživati u kabini prepunoj svjetlosti zahvaljujući staklenom krovnom otvoru (opcija od Allure) koji propušta puno svjetla. Budući da se otvara prema van, ne oduzima prostor u razini glava na stražnjim sjedalima.

Drive Assist, sustav koji utire put prema poluautonomnojvožnji. Dolazi sa sljedećom opremom: sustav za sprečavanje izlaska iz voznog traka povezan s funkcijom Lane Positioning s pomoću koje vozač prilagođava putanju u voznom traku adaptivni tempomat s funkcijom Stop & Go koji dolazi s automatskim mjenjačem EAT8 Park Assist, sustav koji automatski okreće upravljač pri ulasku na parkirno mjesto i izlasku s njega, a pri parkiranju ostavlja samo 60 cm razmaka između vozila najnovija generacija sustava automatskog kočenja u nuždi koji prepoznaje pješake i bicikliste danju i noću pri brzinama od 5 do 140 km/h upozorenje na nenamjeran izlazak iz voznog traka (ili skretanje s ceste) sustav praćenja pozornosti vozača koji prema potrebi savjetuje kočenje automatsko uključivanje dugih svjetala za bolji pregled ceste prošireno prepoznavanje prometnih znakova (jednosmjerna ulica, zaustavljanje) s upozorenjima na ograničenja brzine sustav za nadzor mrtvog kuta električna parkirna kočnica Pametni telefoni, naši suputnici u svakodnevnom životu, imat će svoje mjesto u novom 2008. Podaci s pametnih telefona bit će zrcaljeni na središnji zaslon zahvaljujući kompatibilnosti s funkcijom MirrorScreen. Osim zone za bežično punjenje, bit će dostupne najviše četiri USB utičnice, ovisno o verziji (dvije u prednjem dijelu, uključujući jedan USB-C priključak, i dvije u stražnjem dijelu). Rute će biti optimizirane zahvaljujući povezanoj 3D navigaciji TomTom® Traffic koja prikazuje stanje u prometu u stvarnom vremenu i automatski prilagođava rute. Vozač će također biti obaviješten o opasnim područjima i znamenitostima u blizini te će moći glasovno upravljati vozilom.

Izbor motora Peugeot je u novom 2008 ponudio na izbor benzinske, dizelske motore, ali i potpuno električnu izvedbu. Što se tiče benzinskih motora njihova snaga je 101, 130 ili 155 KS. Sva tri benzinska motora su trocilindrična obujma 1199 cm³ s najvećim okretnim momentom 205, 230 i 240 Nm u ovisnosti o snazi motora. Motori PureTech 100 S&S i PureTech 130 S&S imaju ručni mjenač sa šest stupnjeva prijenosa, a ovaj jači ima na izbor i 8-brzinski EAT8 automatski mjenjač. Najjači benzinski motor PureTech 155 S&S dolazi isključivo u kombinaciji s 8-stupanjskim automatskim mjenjačem (samo u izvedbi GT). Ubrzanja od 0 do 100 km/h se kreću od 10,9 do 8,2 (najjači motor) sekundi. Isto tako, u ovisnosti o motoru i mjenjaču krajnja brzina je u rasponu od 188 do 208 km/h. Svi ovi benzinski motori zadovoljavaju Euro 6.d TEMP-EVAP-ISC normu o emisiji ispušnih plinova.

Za one koji više vole dizelski motor, na izboru su dvije varijante četverocilindričnog motora obujma 1499 cm³. Slabija BlueHDi 100 S&S varijanta ima 102 KS i najveći okretni moment 250 Nm. Ona dolazi samo s ručnim mjenačem sa šest stupnjeva prijenosa, a ubrzanje mu je od 0-100 km/h 11,4 sekundi uz krajnju brzinu od 180 km/h. Jača verzija BlueHDi 130 S&S ima 131 KS i dolazi samo s 8-brzinskim EAT8 automatskim mjenjačem. Ubrzanje mu je od 0-100 km/h 9,3 sekundi, a krajnja brzina 195 km/h. Težina benzinskih i dizelskih izvedbi se kreće od 1263 do 1310 kilograma s vozačem (75 kg), što ovisi o tipu motora, veličini kotača i tipu mjenjača, kao i dodatnoj opremi. Svi dizelski motori zadovoljavaju Euro 6.d TEMP normu o emisiji ispušnih plinova. Treba reći i da su svi motori u gami 2008 opremljeni sustavom Stop & Start i filtrom krutih čestica. Potpuno električna verzija 2008 se očekuje na tržištu do kraja ove godine.

Peugeot 2008 vozaču nudi nekoliko načina rada: Eco, Normal i Sport. Za one koji žele nešto više od uobičajene vožnje asfaltiranim prometnicama, opcijski na Allure i GT Line, na raspolaganju stoji i funkcija Grip Control koja je povezana s funkcijom za pomoć pri spuštanju Hill Assist Descent Control (HADC) koja omogućuje savršeno i sigurno upravljanje vozilom i njegovom putanjom na strmim nagibima. Budući da je učinkovitost osnova za razvoj, sve izvedbe dolaze s kontroliranim usisnicima zraka, kotačima s usmjerenim protokom zraka ili čak zatvorenim podvozjem, a sve to služi za kontrolirani protok zraka, a samim time i optimizirani koeficijent protoka zraka. Gama je dostupna u četiri razine opreme: Active, Allure, GT Line i GT, a sve su one dostupne s benzinskim ili dizelskim motorima, kao i potpuno električnim motorom. Vrhunske izvedbe GT Line i GT imaju upečatljive stilske karakteristike: Full LED svjetla sa svjetlosnim potpisom u obliku tri pandže, aluminijske naplatke od 18 cola dijamantne obrade s umetcima, ali im je isto tako pažljivo uređena i unutrašnjost, koja donosi ambijentalno osvjetljenje, dinamičan dizajn sjedala te aluminijske papučice.