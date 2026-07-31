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Auto stručnjak tvrdi: Ovo je trenutačno najpametnija kupnja na tržištu. Evo zašto

A.H.

31.07.2026 u 17:07

Toyota Aygo X
Toyota Aygo X Izvor: Profimedia / Autor: Vostárek Josef / ČTK / Profimedia
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Kupnja novog automobila danas nije jednostavna odluka. Cijene rastu, gorivo je i dalje skupo, a izbor modela nikad nije bio veći.

Upravo zato talijanski automobilski stručnjak Roberto Mazzu s portala Everyeye smatra da postoji jedan model koji se posebno ističe kao najpametnija kupnja u ovom trenutku.

Prema njegovu mišljenju, riječ je o Toyoti Aygo X, gradskom crossoveru koji nudi odličan omjer cijene, potrošnje i pouzdanosti.

Mazzu odmah napominje da Aygo X nije automobil za velike obitelji, ali smatra da je idealan izbor za samce, parove ili manje obitelji koje većinu vremena putuju s dvije ili tri osobe.

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Najveća prednost je motor

Kao najveći adut ističe Toyotin 1,5-litreni trocilindrični puni hibrid sa 115 KS, za koji tvrdi da je jedan od najboljih motora te vrste na tržištu.

'To je pravi mali dragulj mehanike i učinkovitosti', navodi Mazzu te dodaje kako se taj motor dokazao i po iznimnoj pouzdanosti.

Velik plus predstavlja i potrošnja goriva. Toyota za Aygo X navodi prosječnu potrošnju od samo 3,9 litara na 100 kilometara, dok u gradskoj vožnji ona može biti i niža. Upravo zbog toga stručnjak smatra da je riječ o jednom od najštedljivijih automobila na tržištu.

'Uz današnje cijene benzina i dizela, automobil koji troši tako malo predstavlja vrlo pametnu investiciju', ističe.

Dizajn i cijena također su važni

Mazzu pohvaljuje i izgled Ayga X, koji opisuje modernim i drugačijim od većine konkurenata.

Kao glavne suparnike navodi Fiat Pandu, Fiat 500 i Kiju Picanto, ali smatra da nijedan od tih modela ne nudi kombinaciju punog hibridnog pogona i tako niske potrošnje goriva.

Zbog svega navedenog zaključuje da je Toyota Aygo X trenutačno jedna od najrazumnijih kupnji za vozače kojima nije potreban velik automobil, nego pouzdano, štedljivo i ekonomično vozilo za svakodnevnu vožnju.

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