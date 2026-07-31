SAVJETI ZA VOZAČE

Ne kupujte rabljeni dizelaš dok ne provjerite ove stvari

A.H.

31.07.2026 u 17:15

Gužve kod Lučkog
Gužve kod Lučkog Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
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Kupnja rabljenog dizelskog automobila i dalje može biti vrlo dobra odluka, posebno za vozače koji godišnje prelaze velik broj kilometara.

No stručnjaci upozoravaju da prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora treba obratiti pozornost na nekoliko ključnih stvari koje mogu spriječiti skupe kvarove.

Kako piše El País, nije svaki dizelski motor jednako izdržljiv, a stanje automobila često je važnije od broja kilometara na brojaču.

Najprije razmislite kako ćete koristiti automobil

Prije nego što uopće krenete u razgledavanje vozila, važno je procijeniti odgovara li dizelaš vašim potrebama.

Ako svakodnevno vozite na otvorenoj cesti ili godišnje prelazite velik broj kilometara, dizelski motor i dalje može biti jedan od najisplativijih izbora zbog manje potrošnje goriva.

S druge strane, česte kratke gradske vožnje nisu idealne za moderne dizelaše. U takvim uvjetima filter čestica (DPF/FAP) i EGR ventil često ne dosegnu radnu temperaturu potrebnu za pravilno funkcioniranje, što može dovesti do skupih kvarova.

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Servisna povijest važnija je od kilometraže

Stručnjaci ističu da mnogi kupci previše pažnje posvećuju kilometraži, a premalo servisnoj dokumentaciji.

Redoviti servisi, pravodobne izmjene ulja te zamjena zupčastog remena, vodene pumpe i rashladne tekućine puno su bolji pokazatelj stvarnog stanja automobila nego broj prijeđenih kilometara.

Obavezno provjerite ove dijelove

Kod modernih dizelskih automobila nekoliko je komponenti posebno osjetljivo na trošenje.

To su:

- EGR ventil - filter čestica (DPF/FAP) - turbopunjač - brizgaljke (injektori)

EGR ventil zaprljan čađom može uzrokovati gubitak snage i nepravilan rad motora. Začepljeni filter čestica čest je problem kod automobila koji se uglavnom voze po gradu.

Posebnu pozornost treba obratiti i na brizgaljke, koje rade pod vrlo visokim tlakom, kao i na turbopunjač. Zviždanje turbine, slabije ubrzanje ili dim iz ispuha mogu upućivati na ozbiljnije probleme.

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Bez probne vožnje ne kupujte automobil

Prije konačne odluke stručnjaci preporučuju detaljnu probnu vožnju.

Motor treba poslušati dok je hladan i nakon što postigne radnu temperaturu. Istodobno treba provjeriti rad upravljača, kočnica, ovjesa i spojke te pregledati ima li tragova curenja ulja ili rashladne tekućine.

Ako postoji mogućnost pregleda vozila na dizalici u servisu, lakše će se uočiti korozija, skrivena oštećenja ili mehanički nedostaci.

Koliko mogu stajati kvarovi?

Prije kupnje vrijedi provjeriti i cijene najčešćih popravaka za konkretan model.

Prema El Paísu, zamjena turbopunjača može stajati između 1500 i 2500 eura, dok se cijena zamjene jedne brizgaljke kreće od 300 do 450 eura. Kod pojedinih modela dodatne troškove mogu uzrokovati i sustavi s AdBlueom ili zračni ovjes.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da se pri kupnji rabljenog dizelaša ne gleda samo početna cijena. Puno važnije je provjeriti način na koji je automobil održavan, kakvu je namjenu imao i u kakvom je mehaničkom stanju jer upravo to najviše utječe na dugoročnu isplativost kupnje.

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