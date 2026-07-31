Ne kupujte rabljeni dizelaš dok ne provjerite ove stvari

No stručnjaci upozoravaju da prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora treba obratiti pozornost na nekoliko ključnih stvari koje mogu spriječiti skupe kvarove.

Kako piše El País, nije svaki dizelski motor jednako izdržljiv, a stanje automobila često je važnije od broja kilometara na brojaču.

Najprije razmislite kako ćete koristiti automobil

Prije nego što uopće krenete u razgledavanje vozila, važno je procijeniti odgovara li dizelaš vašim potrebama.

Ako svakodnevno vozite na otvorenoj cesti ili godišnje prelazite velik broj kilometara, dizelski motor i dalje može biti jedan od najisplativijih izbora zbog manje potrošnje goriva.

S druge strane, česte kratke gradske vožnje nisu idealne za moderne dizelaše. U takvim uvjetima filter čestica (DPF/FAP) i EGR ventil često ne dosegnu radnu temperaturu potrebnu za pravilno funkcioniranje, što može dovesti do skupih kvarova.