AMG osvježio nove SUV-ove, ali novost ispod haube će vam izmamiti osmijeh na lice

U trenutku kada se automobilska industrija sve brže okreće elektrifikaciji, Mercedes-AMG je odlučio podsjetiti zbog čega su njegovi najjači modeli godinama imali tako odanu publiku. GLE 63 S i GLS 63 prošli su kroz osvježenje, ali prava zvijezda nije dizajn, nego motor.

Riječ je o novoj izvedbi poznatog 4,0-litrenog biturbo V8 motora. Oznaka mu je M177 EVO, a AMG navodi da je motor temeljito prerađen. Dobio je flat-plane radilicu, izmijenjenu usisnu bregastu osovinu i novi sustav ubrizgavanja goriva. Iako je taj motor već debitirao u obnovljenoj S-klasi, sada je stigao u AMG-ove velike SUV-ove.

GLE 63 S i GLS 63 istodobno su dobili i uobičajene zahvate za facelift: Nova svjetla, drukčije maske i redizajnirane odbojnike. No Top Gear jasno ističe da je upravo V8 ovdje glavna priča.

Preko 600 KS

Snaga je ostala na razini kakvu očekujete od velikog AMG-a. Oba modela razvijaju 604 KS i 850 Nm okretnog momenta. Tu je i blago hibridna tehnologija s integriranim starter-generatorom i 48-voltnim električnim sustavom, koji kratkotrajno dodaje još 23 KS i pomaže pri nižim okretajima.

Brojke su, naravno, ozbiljne. Veći GLS od 0 do 100 km/h stiže za 4,2 sekunde, dok GLE isti posao odrađuje za 3,9 sekundi, bez obzira na to birate li klasičnu SUV karoseriju ili Coupe izvedbu. Drugim riječima, govorimo o velikim, teškim i luksuznim SUV-ovima koji ubrzavaju kao pravi sportski automobili.