AMG osvježio nove SUV-ove, ali novost ispod haube će vam izmamiti osmijeh na lice

Mercedes-AMG obnovio je GLE 63 S i GLS 63, a najvažnija promjena nije nova maska, odbojnik ili svjetlosni potpis. U središtu priče je novi M177 EVO, temeljito dorađeni 4,0-litreni biturbo V8 s flat-plane radilicom, više od 600 KS i jasnom porukom: AMG još ne odustaje od velikog V8 motora.
U trenutku kada se automobilska industrija sve brže okreće elektrifikaciji, Mercedes-AMG je odlučio podsjetiti zbog čega su njegovi najjači modeli godinama imali tako odanu publiku. GLE 63 S i GLS 63 prošli su kroz osvježenje, ali prava zvijezda nije dizajn, nego motor.
Riječ je o novoj izvedbi poznatog 4,0-litrenog biturbo V8 motora. Oznaka mu je M177 EVO, a AMG navodi da je motor temeljito prerađen. Dobio je flat-plane radilicu, izmijenjenu usisnu bregastu osovinu i novi sustav ubrizgavanja goriva. Iako je taj motor već debitirao u obnovljenoj S-klasi, sada je stigao u AMG-ove velike SUV-ove.
GLE 63 S i GLS 63 istodobno su dobili i uobičajene zahvate za facelift: Nova svjetla, drukčije maske i redizajnirane odbojnike. No Top Gear jasno ističe da je upravo V8 ovdje glavna priča.
Preko 600 KS
Snaga je ostala na razini kakvu očekujete od velikog AMG-a. Oba modela razvijaju 604 KS i 850 Nm okretnog momenta. Tu je i blago hibridna tehnologija s integriranim starter-generatorom i 48-voltnim električnim sustavom, koji kratkotrajno dodaje još 23 KS i pomaže pri nižim okretajima.
Brojke su, naravno, ozbiljne. Veći GLS od 0 do 100 km/h stiže za 4,2 sekunde, dok GLE isti posao odrađuje za 3,9 sekundi, bez obzira na to birate li klasičnu SUV karoseriju ili Coupe izvedbu. Drugim riječima, govorimo o velikim, teškim i luksuznim SUV-ovima koji ubrzavaju kao pravi sportski automobili.
AMG je pritom dodao i novi ispušni sustav s kontroliranim ventilima, što znači da bi obnovljeni modeli trebali zvučati uvjerljivo, posebno s obzirom na flat-plane radilicu i najavu da motor ima izraženiju volju za okretajima. Upravo je to dio koji će najviše zanimati one koji su se bojali da elektrifikacija znači i tiši, sterilniji AMG.
Tehnika podvozja također ostaje na razini koju kupci ovakvih automobila očekuju. Oba modela imaju zračni ovjes, aktivnu stabilizaciju naginjanja karoserije, pogon na sve kotače i stražnji diferencijal s blokadom. Sustav aktivne stabilizacije, prema navodima Top Geara, analizira manevre i podlogu do 1000 puta u sekundi.
GLE može imati kotače do 22 cola, dok veći GLS ide do 23 cola. U kabini stiže novi AMG upravljač, dostupan i s presvlakom od Nappa kože, dok zasloni rade na novom MB.OS operativnom sustavu. Sve je, dakle, modernije i digitalnije, ali poruka ovog facelifta zapravo je prilično staromodna - veliki V8 još ima svoje mjesto.
Dosta nam je elektrifikacije!
Šef AMG-a Michael Schiebe poručio je da je V8 središnji dio AMG-ova performansnog DNK i idealno srce za nove GLE 63 S i GLS 63. Dodao je da su novom generacijom M177 EVO motora temeljito revidirali pogonsku jedinicu i osigurali njezinu prisutnost u portfelju na dulji rok.
Za ljubitelje AMG-a to je možda najvažnija rečenica u cijeloj priči. U vremenu plug-in hibrida, električnih limuzina i sve strožih emisijskih pravila, GLE 63 S i GLS 63 dobili su novi, dorađeni V8 koji bi se trebao širiti i na druge AMG modele. Ako ste mislili da je velika osmocilindarska buka pri kraju, Affalterbach zasad kaže: Ne još.