Njemačka ima strogo pravilo za kamione: Evo kada im je vožnja potpuno zabranjena

Teški kamioni ne smiju voziti svim cestama, uključujući i autoceste, svake nedjelje te tijekom državnih i pojedinih regionalnih blagdana, a tijekom ljeta na snazi su i dodatna ograničenja subotom.

Iako se takve mjere na prvi pogled mogu činiti kao dodatno opterećenje za prijevoznike i logistički sektor, njemačke vlasti ističu da je njihov cilj smanjiti prometne gužve, povećati sigurnost na cestama te ograničiti buku i štetan utjecaj na okoliš.

Prema njemačkim propisima, zabrana se odnosi na kamione čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 tona, kao i na kombinacije kamiona i prikolice. Na nedjelje te državne i pojedine pokrajinske blagdane takva vozila ne smiju prometovati od ponoći do 22 sata.

Dodatna sezonska zabrana vrijedi od 1. srpnja do 31. kolovoza, kada je promet određenim kamionima ograničen subotom od 7 do 20 sati na točno definiranim dionicama njemačkih autocesta.

Zabrana ipak ne vrijedi za sve. Iz nje su izuzeti prijevoz hrane, vozila hitnih i spasilačkih službi, službe za pomoć u katastrofama, poljoprivredna vozila te određene djelatnosti od posebnog javnog interesa.

Ljetna ograničenja također imaju posebne iznimke. Primjerice, ne odnose se na prijevoz pčela, žive ili svježe ribe, lako kvarljivog voća i povrća, svježeg mesa i mesnih proizvoda te pojedinih drugih kategorija robe.

Vozači mogu nastaviti put nakon isteka zabrane, odnosno od 22 sata. Ipak, tijekom božićnih blagdana potreban je dodatni oprez jer su 25. i 26. prosinca državni praznici. To znači da kamion mora ponovno biti zaustavljen prije ponoći, pa između dvije zabrane može voziti samo dva sata.