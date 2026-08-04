Porsche mu je oštećen u autopraonici, tražio je 10.000 eura, a sud mu nije dao ni centa: Evo zašto

Vlasnik je smatrao da je odgovornost jasna. Tvrdio je da je nesreću prouzročio tehnički kvar na autopraonici ili pogrešna uputa zaposlenika pa je od vlasnika praonice zatražio da mu nadoknadi nastalu štetu.

Slučaj je završio na sudu, ali odluka nije bila onakva kakvu je očekivao. Sud je odbio njegov zahtjev, a popravak Porschea morat će platiti sam.

Kako piše Haufe, presudu je donio Zemaljski sud u njemačkom Frankenthalu.

Vlasnik je okrivio uređaj i zaposlenike

Porsche je tijekom pranja iskočio iz vodilice i udario u stupić koji se nalazio uz sustav autopraonice. Vlasnik automobila tvrdio je da su moguća samo dva objašnjenja - kvar na samom uređaju ili pogreška zaposlenika koji ga je uputio u postupak pranja.

Operator autopraonice odbacio je obje mogućnosti. Tvrdio je da je uređaj ispravno radio te da zaposlenici nisu dali nikakvu pogrešnu uputu.

Sud je zato angažirao stručnog vještaka i saslušao nekoliko svjedoka. Pregledom nije pronađen tehnički nedostatak na sustavu, a nije se moglo dokazati ni da je netko od zaposlenika pogriješio.

Istraga je, međutim, pokazala nešto drugo. Prema zaključku suda, vozač je tijekom pranja najvjerojatnije pomaknuo upravljač, zbog čega je Porsche izašao iz vodilice i udario u stupić.

Kako vlasnik nije dokazao kvar uređaja ni propust zaposlenika, sud je odbio njegov zahtjev za približno 10.000 eura odštete. Presuda od 7. travnja 2026. godine postala je pravomoćna.

Nije svaka autopraonica ista

Najvažniji dio presude odnosi se na razliku između tunelske i portalne autopraonice.

U tunelskoj autopraonici vozač tijekom cijelog procesa najčešće ostaje u automobilu, a vozilo se pomiče uz pomoć transportnog sustava. Budući da vozač može upravljanjem, kočenjem ili drugim postupkom utjecati na kretanje automobila, njemački je sud zaključio da upravo korisnik mora dokazati da je šteta nastala zbog kvara ili pogreške operatora.

Drugim riječima, sama činjenica da je automobil oštećen unutar autopraonice nije bila dovoljna da bi operator automatski morao platiti popravak.

Situacija je drukčija kod portalnih autopraonica. U njima automobil ostaje nepomičan, a uređaj se tijekom pranja kreće oko vozila. Kupac parkira na označeno mjesto, izlazi iz automobila i više ne može utjecati na proces.

Ako se u takvom sustavu pojavi šteta, prema obrazloženju njemačkog suda, operator mora dokazati da je uređaj radio ispravno.

Jedan pokret može biti dovoljan

Ovaj slučaj pokazuje zašto vozači prije početka pranja moraju pažljivo poslušati upute zaposlenika i pročitati upozorenja postavljena uz uređaj.

Postupak nije isti u svakoj autopraonici. Ovisno o vrsti sustava i automobilu, mogu se razlikovati upute povezane s položajem mjenjača, parkirnom kočnicom, automatskim brisačima, funkcijom Auto Hold ili drugim sustavima vozila.

Poseban oprez potreban je kod novijih automobila jer pojedini sigurnosni i pomoćni sustavi mogu automatski aktivirati kočnice ili promijeniti ponašanje vozila. Zbog toga se uvijek treba pridržavati uputa konkretne autopraonice i preporuka proizvođača automobila.

Dogodi li se šteta, potrebno ju je odmah prijaviti zaposlenicima, fotografirati automobil i uređaj te sačuvati račun i sve dostupne dokaze. Napusti li vozač praonicu bez prijave i dokumentiranja oštećenja, naknadno dokazivanje uzroka može postati znatno teže.

Presuda iz Njemačke nije automatski primjenjiva na hrvatske sudove jer svaki slučaj ovisi o konkretnim okolnostima i nacionalnim propisima. Ipak, njezina je praktična poruka jasna - oštećenje nastalo u autopraonici ne znači nužno da će vlasnik automobila automatski dobiti odštetu.