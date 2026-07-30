Kaos na sjeveru Afrike: Tisuće migranata preplavile španjolsku enklavu, najmanje devetero mrtvih

Migranti su u četvrtak preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute, nadvladavši policiju na gradskom lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane, priopćila je španjolska Civilna garda.

Glasnogovornik Civilne garde rekao je da migranti 'masovno ulaze s mora' preko lukobrana, odnosno graničnog prijelaza Tarajal, ali nije mogao dati nikakve procjene broja.

Ministarstvo unutarnjih poslova u Madridu objavilo je pak da će španjolske oružane snage poslati 60 ljudi kao pojačanje policiji u Ceuti.

Državna televizija TVE izvijestila je u četvrtak da je granicu prešlo između 2000 i 3000 mladih, a španjolska državna novinska agencija EFE izvijestila je da su se stotine mladih ljudi mogle vidjeti kako se penju preko zaštitne ograde, koja u tom trenutku nije bila pod policijskim nadzorom, te ulaze u Ceutu.

Ceuta, zajedno s Melillom - još jednim španjolskim autonomnim gradom smještenim u sjevernoj Africi - predstavlja jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom. Oba grada povremeno doživljavaju valove migranata koji nastoje stići u Europu.