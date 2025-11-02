Zračna luka u Bremenu nakratko zatvorena zbog drona

Još nije poznato tko je upravljao dronom. Prema lokalnom listu buten un binnen, zbog poremećaja je let iz Londona morao biti preusmjeren u Hamburg, dok let za London nije poletio na vrijeme.

Dron je primijećen oko 19:30 sati, što je dovelo do hitne obustave polijetanja i slijetanja, rekao je glasnogovornik policije. Prometovanje je obnovljeno u 20:22 sati, rekao je.

Do poremećaja je došlo nakon što je i u petak popodne u međunarodnoj zračnoj luci Berlin promet obustavljen na oko dva sata zbog uočenog drona. Broj incidenata s dronovima nepoznatog podrijetla u Njemačkoj i šire u porastu je.

I rad zračne luke u Muenchenu, druge najveće zračne luke u Njemačkoj, obustavljen je početkom listopada zbog uočenih dronova u okolici.

Dronovi su zabranjeni u polumjeru od 1,5 kilometara od njemačkih zračnih luka kako bi se spriječilo ometanje polijetanja i slijetanja zrakoplova. Uočavanje bespilotnih letjelica može dovesti do djelomične ili potpune obustave prometa, a ilegalni preleti u blizini zračnih luka tretiraju se kao opasno ometanje civilnog zrakoplovstva i mogu biti strogo kažnjeni.