Troje ljudi ubijeno u napadu u metrou u Taipeiju

V. B./Hina

19.12.2025 u 17:52

Taipei
Taipei Izvor: EPA / Autor: RITCHIE B. TONGO
Najmanje troje ljudi ubijeno je, a petero je ozlijeđeno u napadu nožem u petak u metrou u Taipeiju, rekao je za AFP predstavnik vatrogasaca, dodajući da je napadač također mrtav

Motiv napada zasad nije poznat, rekao je novinarima premijer Cho Jung-tai, dodajući da je riječ o "namjernim" djelima.

Napadač je nosio masku i bacio "pet ili šest Molotovljevih koktela ili dimnih bombi" u glavnoj postaji metroa, objasnio je.

Gradonačelnik Chiang Wan-an rekao je da je sumnjivac vjerojatno "počinio samoubojstvo skočivši sa zgrade kako bi izbjegao uhićenje" te da je jedna od žrtava poginula pokušavajući spriječiti napad.

Vlasti su zbog tog incidenta udvostručile mjere sigurnosti na cijelom otoku.

Sve važne lokacije - kolodvori, autoceste, postaje metroa i zračne luke - u stanju su pojačane pripravnosti, rekao je premijer. 

Predsjednik Lai Ching-te obećao je da će vlasti brzo razjasniti slučaj.

Nasilni zločini na Tajavanu su rijetki. No 2014. dogodio se sličan napad u metrou u Taipeiju koji je užasnuo građane. Napadač je hladnim oružjem ubio četvero ljudi. Zbog toga je pogubljen 2016.

