Troje ljudi ubijeno u napadu u metrou u Taipeiju

Motiv napada zasad nije poznat, rekao je novinarima premijer Cho Jung-tai, dodajući da je riječ o "namjernim" djelima.

Napadač je nosio masku i bacio "pet ili šest Molotovljevih koktela ili dimnih bombi" u glavnoj postaji metroa, objasnio je.

Gradonačelnik Chiang Wan-an rekao je da je sumnjivac vjerojatno "počinio samoubojstvo skočivši sa zgrade kako bi izbjegao uhićenje" te da je jedna od žrtava poginula pokušavajući spriječiti napad.