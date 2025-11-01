Dron uzrokovao kašnjenja i preusmjeravanja letova u Berlinu

Zbog drona letovi za Basel, Oslo i Barcelonu nisu mogli poletjeti, dok je let iz Londona za Berlin preusmjeren na Hamburg. Letovi iz Stockholma, Antalye i Helsinkija prema Berlinu također su preusmjereni.

Glasnogovornica policije kazala je da je svjedok uočio dron u blizini zračne luke Berlin Brandenburg, a policajci u ophodnji naknadno ga također uočili.

"Dron trenutno više ne leti“, kazala je glasnogovornica brandenburške policije iz Potsdama. Dodala je i da nisu uspjeli locirati.

Incidenti s dronovima sve češće ometaju rad njemačkih zračnih luka. Početkom listopada je dron nepoznatog podrijetla nakratko zaustavio promet u Münchenu, drugoj najvećoj zračnoj luci u Njemačkoj.