Dron uzrokovao kašnjenja i preusmjeravanja letova u Berlinu

L. F./Hina

01.11.2025 u 06:49

Zračna luka
Zračna luka Izvor: EPA / Autor: Robert Ghement
Dron viđen u blizini berlinske zračne luke u petak navečer izazvao je kašnjenja i preusmjeravanja letova, priopćile su vlasti

Zbog drona letovi za Basel, Oslo i Barcelonu nisu mogli poletjeti, dok je let iz Londona za Berlin preusmjeren na Hamburg. Letovi iz Stockholma, Antalye i Helsinkija prema Berlinu također su preusmjereni.

Glasnogovornica policije kazala je da je svjedok uočio dron u blizini zračne luke Berlin Brandenburg, a policajci u ophodnji naknadno ga također uočili.

"Dron trenutno više ne leti“, kazala je glasnogovornica brandenburške policije iz Potsdama. Dodala je i da nisu uspjeli locirati.

Incidenti s dronovima sve češće ometaju rad njemačkih zračnih luka. Početkom listopada je dron nepoznatog podrijetla nakratko zaustavio promet u Münchenu, drugoj najvećoj zračnoj luci u Njemačkoj.

Mladi Srbi marširaju prema Novom Sadu, ali generacija je na raskrižju: Pojavila se podjela
Istraga nad 70-godišnjakom zbog silovanja: O slučaju se oglasila Riječka nadbiskupija
Državni inspektorat je opozvao zbog opasne bakterije: Ne jedite ovu kobasicu

