Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak nije ponudio kompromis po pitanju svojih uvjeta za okončanje rata u Ukrajini i optužio je Europsku uniju za pokušaj "pljačke" ruske imovine "usred bijela dana"

Dok američki predsjednik Donald Trump traži kraj najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, Putin je rekao da je na Ukrajini i Europi da naprave idući korak prema miru. "Predsjednik Trump ulaže ozbiljne napore da zaustavi ovaj sukob. Čini to s potpunom iskrenošću", rekao je Putin. "Loptica je u potpunosti u polju naših zapadnih protivnika, prvenstveno vođa kijevskog režima, a u ovom slučaju, prije svega njihovih europskih sponzora. Spremni smo i za pregovore i za mirno rješavanje sukoba", dodao je ruski predsjednik. Trump se zalaže za mirovni sporazum, ali Ukrajina i njezini europski saveznici strahuju da će uvjeti za mir biti naklonjeni Rusiji.

Kijev već dugo poziva na prekid vatre i kaže da ne vjeruje da Putin, koji je poslao desetke tisuća vojnika u Ukrajinu u veljači 2022., ozbiljno želi postići mir. Maratonska konferencija za medije Putin se obratio na godišnjoj konferenciji za medije i telefonskom javljanju na "izravnoj liniji" koje je trajalo gotovo četiri i pol sata. Iako je Ukrajina bila dominantna tema, događaj su obilježili bizarni trenuci i povremeni oštri komentari običnih Rusa čije su se tekstualne poruke prikazivale na velikom ekranu u dvorani. "Cirkus umjesto izravne linije", pisalo je u jednoj poruci. Drugi su se žalili na nestanke interneta, prljavu vodu iz slavine i visoke troškove života. Putin je u petak upozorio protiv svake prijetnje blokadom ruske eksklave Kalinjingrad, rekavši da bi se Moskva oduprla takvim potezima i da se riskira "sukob velikih razmjera".

