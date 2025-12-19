Rim počinje naplaćivati razgledanje Fontane di Trevi: Godišnje bi mogli zaraditi 6,5 milijuna eura

Besplatan pristup ovome baroknom remek-djelu imat će i dalje samo stanovnici talijanske prijestolnice. Fontana će se i dalje moći razgledati iz daljine, no pristup izbliza bit će rezerviran isključivo za vlasnike ulaznica, pojasnio je gradonačelnik na konferenciji za novinare.

"Od 1. veljače uvodimo plaćanje ulaznice za šest rimskih lokacija" a među njima je i Fontana di Trevi, rekao je. Ulaz na ostalih pet lokacija stajat će pet eura.

Fontana je za turiste jedno od najpopularnijih mjesta u Rimu. Posebno ju je proslavio film Federica Fellinija "La Dolce Vita" u kojemu Anita Ekberg u kultnoj filmskoj sceni poziva Marcella Mastroiannija da joj se pridruži u fontani. Posjet Fontani di Trevi u vrhu je popisa za razgled brojnim posjetiteljima koji istražuju Vječni grad.