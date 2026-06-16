pitanje hrvata u bih

Zovko: 'Moramo se zapitati kakvu Bosnu i Hercegovinu želimo graditi'

M.Či./Hina

16.06.2026 u 22:27

Željana Zovko
Željana Zovko Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za vanjske poslove (AFET) Željana Zovko sudjelovala je danas na plenarnoj raspravi Europskog parlamenta o europskoj budućnosti zemalja jugoistočne Europe, održanoj nakon samita Europske unije i partnera iz regije u Tivtu 5. lipnja, priopćio je ured zastupnice

U raspravi posvećenoj proširenju Europske unije i napretku zemalja kandidatkinja, Zovko je upozorila na stanje u Bosni i Hercegovini, ističući zabrinjavajući položaj Hrvata kao konstitutivnog naroda koji, nakon teških ratnih stradanja, poslijeratnih demografskih promjena i dugogodišnjeg iseljavanja, iz godine u godinu postaju sve malobrojniji.

„Danas se Hrvati ponovno suočavaju s činjenicom da ulaze u još jedan izborni ciklus bez provedbe nužnih izbornih i ustavnih reformi te bez pune provedbe presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine“, upozorila je Zovko, navodi se u priopćenju.

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Naglasila je kako europski put Bosne i Hercegovine ne može počivati na trajnim političkim neravnotežama te da su ravnopravnost konstitutivnih naroda, legitimno političko predstavljanje i poštivanje ustavnog poretka temeljni preduvjeti stabilne, funkcionalne i europske Bosne i Hercegovine.

Govoreći o budućnosti međunarodnog angažmana u zemlji, Zovko je pozvala na ozbiljnu raspravu o postupnom prijenosu odgovornosti na domaće institucije i o budućoj ulozi međunarodne zajednice.

„Dok Europska unija želi preuzeti snažniju odgovornost za europsku budućnost Bosne i Hercegovine, moramo otvoriti raspravu o tome kako osigurati da domaće institucije preuzmu punu odgovornost za budućnost zemlje. Potrebno je osigurati postupni prijenos odgovornosti na domaće institucije i snažniju ulogu Europske unije u procesu pristupanja“, istaknula je Zovko.

Također je pozvala Europsku komisiju i europske institucije da daju jasniji odgovor o budućem ustroju Bosne i Hercegovine.

„Moramo se zapitati kakvu Bosnu i Hercegovinu želimo graditi i kako namjeravamo osigurati da Hrvati, kao najmalobrojniji konstitutivni narod, ostanu ravnopravan i politički relevantan čimbenik njezine europske budućnosti“, zaključila je Zovko, stoji u priopćenju ureda zastupnice.

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