Hrvatske stranke u BiH: Došlo je vrijeme da se zatvori Ured visokog predstavnika

Iz HDZ-a BiH istaknuli su kako trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje. Smatraju da upravljanje OHR-om ne smije trajati desetljećima. Protiv su primjene širokih bonskih ovlasti koje su po istim navodima bile glavni izvor nestabilnosti.

"Ova prekretnica je iznimno važna, nadam se, osvješćujuća poruka i svima nama u BiH. Daleko važnije od toga tko dolazi kao novi visoki predstavnik jest da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke. U tom procesu neizmjerno je važna potpora i ohrabrenje SAD-a, ali i razumijevanje EU-a”, rekla je potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović koja je i kandidatkinja te stranke na izborima za Predsjedništvo BiH.