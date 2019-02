Žestoka rasprava o reformi nastave povijesti: 'Mi iz ovih materijala nemamo pojma što će učenici trebati svladati'

Zašto reforma nastave povijesti izaziva svađe u javnosti? Relativizira li se njome holokaust? Je li učenje o važnim temama poput srednjovjekovne hrvatske povijesti ili Domovinskog rata ostavljeno na izbor nastavnicima? U emisiji Otvoreno, na ta su pitanja pokušali odgovoriti koordinatorica Stručne radne skupine za povijest Marijana Marinović, bivši član Stručne radne skupine za povijest Neven Budak, povjesničar s Filozofskog fakulteta u Zadru Mladen Ančić, povjesničar s Filozofskog fakulteta u Zagrebu Goran Hutinec te ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor

'Skupina za povijest je morala uskladiti dokument s jedinstvenom metodologijom, a zatim i pročitati primjedbe te prijedlog iz javnog savjetovanja. Potom je trebalo vidjeti koje su primjedbe i prijedlozi opravdani te što bi trebalo ugraditi, pojašnjava. Potom Marinović komentirala navode 'da su relativizirali Holokaust', navodima da se on dogodio 'u ratu te u poraću'.

'To je stigma koja se baca na neistomišljenike, konkurenciju i protivnike. To je nešto što je praksa u Hrvatskoj od 90-tih godina naovamo i to u visokim političkim krugovima. Podsjećam, sjetite se političara 90-tih koji su stigmatizirali protivnike nazivom 'komunjare' pa su im kopali po dosjeima, doktoratima... Ovdje se ne radi o znanstvenom radu već o 'uputniku' kako će učitelji i nastavnici podučavati. Tu nema falsifikata. U službenom dokumentu toga nema.'

Ispravljena verzija

Neven Budak, bivši član Stručne radne skupine za povijest, tvrdi pak da je bilo napisano 'Holokaust u ratu i poraću'. Ekspertnu radnu skupinu brani pak Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

'Bilo je nekoliko inačica. Skupina je radila u nerazumno bešćutnom znanstvenom roku. Oni su u dva-tri tjedna trebali doraditi ono što su neki radili dvije ili tri godine. U toj brzini i žurbi ERS je objavila inačicu koja je ispravljena, i prava je verzija poslana ministrici. Jasno piše 'Holokaust, žrtve rata i poraća u Europi i svijetu'.