Ministrica Divjak o kurikulumu Povijesti: Relativizacija Holokausta narušava međunarodni ugled Hrvatske

Nakon spornog kurikuluma hrvatskog jezika, na meti kritika stručne javnosti našao se i kurikulum za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije. Kurikulum je trenutno u javnoj raspravi, a tamo se našao odlukom ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak upravo s ciljem rješavanja svih njegovih problema. Na 'ozbiljne strukturne, metodičke, znanstvene i sadržajne nedostatke' kurikuluma Povijesti, uključujući i plagiranje, ukazao je Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

'Bila sam nezadovoljna prijedlogom koji sam dobila od Ekspertne radne skupine i o tome sam, naravno, obavijestila kolegu Fuchsa . Razlozi su jednostavni. Prije svega, prevelika količina sadržaja. Veća nego sada. Drugo, relativizacija Holokausta je nešto što narušava međunarodni ugled Hrvatske ukoliko to ne adresiramo kako treba i treće, novi novi koncepti koji nisu raspravljeni u znanstvenoj i stručnoj javnosti. Nama je najvažnije da taj kurikulum bude unaprijeđen i bolji od postojećeg i da učenici smanje bubanje nepotrebnih činjenica, nego da kurikulum donosemo brzo', poručila je ministrica za tportal.

U Radnu skupinu za izradu Prijedloga kurikuluma nastavnog predmeta Povijest ministrica Blaženka Divjak u prosincu 2018. imenovala je: Jasenku Štimac, stručnjakinju za odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi u predmetnoj nastavi; Vjeru Brković , stručnjakinju za odgoj i obrazovanje u srednjoj školi; Gordana Ravančića , stručnjaka iz akademske zajednice; Marijanu Marinović , predstavnicu Agencije za odgoj i obrazovanje; Valeriju Turk-Presečki , na prijedlog ministrice; te Krešimira Zadru , na prijedlog ERS-a. Oni su bili zaduženi da do 3. siječnja dorade inačice predmetnih kurikuluma sukladno očitovanjima pristiglim u javno savjetovanje, te da do 15. siječnja izrade izvješće o provedenom javnom savjetovanju.

Javna rasprava otvorena je do petka, a zasad je pristiglo 36 komentara. Među njima je i onaj Snježane Koren, predstojnice Katedre za metodiku nastave povijesti na Odsjeku za povijest zagrebačkog Filozofskog fakulteta i voditeljice reaktivirane stručne radne skupine za Povijest, koja formalno u međuvremenu niti nije deaktivirana. Koren naglašava da predloženi kurikulum nije dorada, što je bilo propisano,već 'posve novi prijedlog kurikuluma povijesti, posve različit od dokumenta koji je stavljen na javno savjetovanje'. Upozorava da radna skupina dosad nije podnijela izvješće o provedenom javnom savjetovanju, pa nije jasno na čemu se temelji ovakva odluka, osobito stoga što su komentari na prošlom javnom savjetovanju većinom bili pozitivni.

'Bilo bi bolje da svjetonazorska pitanja nisu u fokusu, da raspravljamo o struci i pedagogiji. Usmjereni smo na Holokaust i Domovinski rat, a ideologija se zapravo krije u tome što se u nastavne programe trpa silna količina sadržaja zbog toga što je to 'nacionalna povijest'. Pa onda djeca od 5. do 8. razreda moraju valjda naučiti sve što si je netko zamislio da spada u tu nacionalnu povijest, bez da se razgovara o tome je li to primjereno uzrastu učenika. Nitko ne misli na djecu', konstatira profesorica Koren za tportal.