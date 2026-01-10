Smrtonosno oružje koje oblikuje rat u Ukrajini: Kojim sve raketama raspolažu Moskva i Kijev

Dinamiku rata u Ukrajini u velikoj mjeri diktiraju zbivanja u zraku – od masovne upotrebe borbenih dronova do sve sofisticiranijih raketnih sustava koje koriste obje strane

I dok se i ruska i ukrajinska vojska uvelike oslanjaju na bespilotne letjelice, ključnu ulogu i dalje imaju različite vrste projektila, uključujući i neke relativno nove ili eksperimentalne sustave. Ukrajina posljednjih godina intenzivno razvija vlastito naoružanje koje može dosegnuti dublje u ruski teritorij, no i dalje ovisi o zapadnoj tehnologiji kako bi parirala znatno naprednijem ruskom raketnom arsenalu. U tom kontekstu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa isporuku američkih krstarećih projektila Tomahawk, koji se smatraju preciznijima i razornijima od svega čime Ukrajina trenutačno raspolaže.

Krstareće i balističke rakete – u čemu je razlika? Krstareće rakete, poput Tomahawka, u mnogočemu nalikuju bespilotnim avionima: lete na relativno stalnoj visini, mogu manevrirati i mijenjati rutu tijekom leta. Balističke rakete, s druge strane, obično su brže, nevođene ili ograničeno vođene, lansiraju se pomoću raketnog motora te lete visokom putanjom prije nego što se strmo obruše na cilj. U nastavku donosimo Bloombergov pregled najvažnijih projektila koje u ratu koriste Ukrajina i Rusija te kakav učinak imaju na bojištu. Ukrajina: kombinacija zapadne tehnologije i domaće inovacije ATACMS – američki projektil koji je promijenio dinamiku bojišta Američki balistički projektili ATACMS (Army Tactical Missile Systems) hipersonični su, vođeni projektili zemlja–zemlja dometa oko 300 kilometara. Mogu nositi konvencionalno ili kazetno punjenje, a proizvodi ih američka kompanija Lockheed Martin. Lansiraju se s platformi HIMARS, koje SAD isporučuje Ukrajini, te s višecijevnog sustava M270, koji su poslale i druge zapadne zemlje.

Administracija bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena dopustila je Ukrajini uporabu ATACMS-a kraćeg dometa protiv ciljeva na okupiranim područjima. Prema navodima Pentagona, ruska vojska nakon tih udara povukla je čak 90 posto zrakoplova koji su se koristili za napade kliznim bombama i projektilima izvan dometa ATACMS-a. Problem za Kijev ostaju ograničene zalihe – svaki projektil stoji više od milijun dolara. Storm Shadow / SCALP – precizni udari duboko iza linije bojišta Krstareća raketa Storm Shadow, poznata u Francuskoj kao SCALP, razvijena je u Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj. Domet joj je oko 250 kilometara, lansira se iz zraka i leti nisko kako bi izbjegla radarsko otkrivanje. Proizvodi je europski vojni konzorcij MBDA, a poznata je po iznimnoj preciznosti i sposobnosti probijanja utvrđenih bunkera i skladišta streljiva.

Ruske vlasti tvrde da je Storm Shadow korišten u napadu na ključni most koji povezuje Krim s okupiranim dijelom Hersonske oblasti u lipnju 2023., kao i u napadu na sjedište Crnomorske flote u rujnu iste godine. U studenom 2024. Britanija je dopustila korištenje tih projektila i protiv ciljeva unutar Rusije. Neptun – simbol ukrajinskog otpora R-360 Neptun domaći je ukrajinski protubrodski projektil, koji ima i verziju za napade na kopnene ciljeve. Domet mu je oko 300 kilometara, a može se lansirati s brodova, zrakoplova i kopnenih platformi. Upravo je Neptun korišten u travnju 2022. u napadu na rusku krstaricu Moskva, koja je potonula i postala jedan od najsnažnijih simbola ukrajinskog otpora. Paljanica i Flamingo – novo oružje bez stranih ograničenja Sustav Paljanica, predstavljen u ljeto 2024., kombinacija je drona i projektila s procijenjenim dometom do 700 kilometara. Većina tehničkih detalja ostaje tajna. Još ambiciozniji je Flamingo, projektil dometa do 3000 kilometara, razvijen u Ukrajini, što znači da Kijev za njegovu uporabu ne treba dopuštenje stranih saveznika. Zelenski ga je opisao kao jedno od najuspješnijih domaćih oružja, iako su informacije o njegovoj borbenoj uporabi vrlo ograničene.

Protuzračna obrana – ključ opstanka Ukrajina se snažno oslanja na zapadne sustave protuzračne obrane poput američkog Patriota, NASAMS-a, Iris-T-a i sustava SAMP/T. Posebno su se učinkovitima pokazali Patrioti, koji su uspjeli obarati ruske hipersonične projektile Kinžal i Cirkon, za koje je Moskva tvrdila da su nepresretljivi. Rusija: veliki arsenal i hipersonična prednost Orešnik – poruka Zapadu Orešnik je projektil srednjeg dometa, temeljen na tehnologiji interkontinentalnih balističkih raketa sposobnih nositi nuklearne bojeve glave. Napad na Dnipro 2024. protumačen je kao jasna poruka Zapadu o ruskoj spremnosti na eskalaciju. Procjenjuje se da mu domet može doseći i 5000 kilometara. Kinžal i Cirkon – hipersonično oružje Kinžal, čije ime znači 'Bodež', može letjeti brzinom i do deset puta većom od brzine zvuka i vrlo ga je teško presresti. Njegov nasljednik Cirkon još je napredniji, s većom manevarskom sposobnošću i dometom, te se smatra ruskim oružjem izbora za precizne udare na strateške ciljeve.