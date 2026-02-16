Zelenski upozorava: Rusi pripremaju nove napade na energetsku infrastrukturu

Ukrajinsko, rusko i američko izaslanstvo okupljaju se u švicarskoj Ženevi na trećem krugu pregovora uz posredovanje SAD-a, koji će se u utorak prvi put usredotočiti na najosjetljivije pitanje rata – sudbinu ukrajinskog teritorija pod ruskom okupacijom.

'Obavještajna izvješća pokazuju da Rusija priprema daljnje masovne napade na energetsku infrastrukturu , stoga je nužno osigurati da svi sustavi protuzračne obrane budu pravilno postavljeni', rekao je Zelenski u svom večernjem videoobraćanju.

Zelenski je rekao da se ruski napadi 'stalno razvijaju' te da uključuju kombinaciju oružja, među ostalim bespilotne letjelice i projektile, zbog čega je potrebna 'posebna obrana i potpora naših partnera'.

'Rusija ne može odoljeti iskušenju završnih dana zimske hladnoće i želi nanijeti bol Ukrajincima', rekao je. 'Partneri to moraju razumjeti. Prije svega, to se odnosi na Sjedinjene Države.'

Reuters nije odmah uspio dobiti komentar ruskih dužnosnika.

Čelnik ukrajinskog izaslanstva Rustem Umerov objavio je na Telegramu da je njegov tim već u Ženevi te da se raduje 'konstruktivnom radu i sadržajnim sastancima o sigurnosnim i humanitarnim pitanjima'.

Moskva traži da Ukrajina prepusti cijelo područje Donbasa. Kremlj je potvrdio da će rusko izaslanstvo predvoditi Vladimir Medinski, savjetnik predsjednika Vladimira Putina.

'Ovoga puta ideja je razgovarati o širem rasponu pitanja, uključujući, zapravo, glavna. Glavna pitanja odnose se i na teritorije i na sve ostalo povezano sa zahtjevima koje smo iznijeli', rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Dva prethodna kruga pregovora uz potporu SAD-a, održana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dovela su do razmjene zarobljenika, ali bez pomaka prema sveobuhvatnom rješenju.