Zelenski: 'Trump je u jednom u pravu - mrzim Putina!'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da pojača pritisak na Rusiju, a ne na Ukrajinu, uoči mogućih pregovora o prekidu rata koji traje više od četiri godine, prenosi Politico
U intervjuu za Politico i njemački Welt Zelenski je rekao da su Ukrajinci ‘umorni’, ali da nisu spremni prihvatiti ruske uvjete koji uključuju predaju velikih dijelova teritorija na istoku zemlje.
‘Trebamo pregovore i podržavamo ih. Ne vjerujemo Rusiji, ali vjerujem da Amerikanci doista žele završiti ovaj rat. Nadam se da će nam pomoći, ali potrebno je više pritiska na Rusiju, a ne na mene’, rekao je Zelenski.
Trump je prošlog tjedna izrazio nezadovoljstvo ukrajinskim vodstvom i poručio da Zelenski treba ‘pokrenuti stvari’ i postići dogovor. Američki predsjednik rekao je i da vjeruje kako je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman na sporazum o primirju.
Od povratka u Bijelu kuću u siječnju 2025. Trump je više puta kritizirao Zelenskog i optužio ga za početak rata, iako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu u veljači 2022.
'Trump je u pravu - mrzim Putina'
Ukrajinski predsjednik u intervjuu je također pozvao europske čelnike da pripreme alternativni plan financiranja Ukrajine ako mađarski premijer Viktor Orbán nastavi blokirati paket pomoći Europske unije vrijedan 90 milijardi eura.
Prema navodima Politica, skupina baltičkih i nordijskih država razmatra privremeni plan financijske pomoći kako bi Ukrajina zadržala stabilnost barem u prvoj polovici godine.
Zelenski je rekao da su sigurnosna jamstva ključna za eventualni mirovni sporazum, ali da još nema jasnih odgovora iz Washingtona o tome kakva bi ta jamstva bila.
Priznao je da je Trump bio u pravu kada je rekao da 'mrzi' Putina. 'Naravno, mislim da se mrzimo', rekao je Zelenski. 'U tome je Trump u pravu. Ne u svemu.'
Pomoć Bliskom istoku za Patriote
Istodobno je potvrdio da Ukrajina šalje stručnjake za borbu protiv dronova u države Perzijskog zaljeva kako bi pomogla američkim saveznicima u obrani od iranskih dronova tipa Šahid, koje Rusija koristi protiv Ukrajine.
U zamjenu se Kijev nada dobiti dodatne američke projektile PAC-3 za sustave protuzračne obrane Patriot, iako postoji zabrinutost da bi zalihe mogle biti ograničene jer ih američka vojska koristi i za obranu država u Zaljevu.
'Orban nas u svemu blokira, još nas jedino ne napada raketama'
Zelenski je u intervjuu oštro kritizirao i mađarskog premijera Viktora Orbána, optuživši ga da blokira europsku pomoć Ukrajini i širi narative bliske Rusiji.
‘On stoji na strani ruskog vođe. Blokira sve za Ukrajinu – financije, oružje i naše približavanje Europskoj uniji. Samo jednu stvar danas ne radi - ne napada raketama ili dronovima naš teritorij. I ne šalje svoje vojnike’, rekao je Zelenski.