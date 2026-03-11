Zelenski: 'Trump je u jednom u pravu - mrzim Putina!'

U intervjuu za Politico i njemački Welt Zelenski je rekao da su Ukrajinci ‘umorni’, ali da nisu spremni prihvatiti ruske uvjete koji uključuju predaju velikih dijelova teritorija na istoku zemlje.

‘Trebamo pregovore i podržavamo ih. Ne vjerujemo Rusiji, ali vjerujem da Amerikanci doista žele završiti ovaj rat. Nadam se da će nam pomoći, ali potrebno je više pritiska na Rusiju, a ne na mene’, rekao je Zelenski.

Trump je prošlog tjedna izrazio nezadovoljstvo ukrajinskim vodstvom i poručio da Zelenski treba ‘pokrenuti stvari’ i postići dogovor. Američki predsjednik rekao je i da vjeruje kako je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman na sporazum o primirju.

Od povratka u Bijelu kuću u siječnju 2025. Trump je više puta kritizirao Zelenskog i optužio ga za početak rata, iako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu u veljači 2022.