Plan za financiranje Ukrajine bez Orbanovog 'da': Neke zemlje će zavući ruku u džep

Ako Viktor Orban ne odustane od blokade 90 milijardi eura teškog zajma EU Ukrajini, nordijske bi zemlje mogle iz svog džepa uplatiti trećinu tog iznosa. Naime, procjenjuje se da bi Ukrajina početkom svibnja mogla bankrotirati, a dodatnu neizvjesnost daju i izbori u Mađarskoj 12. travnja

Ukrajina bi trebala dobiti novac za obnovu iz Europske unije, čak i ako Mađarska i Slovačka nastave blokirati obećani zajam od 90 milijardu eura. Čelnici EU-a sljedećeg će tjedna održati summit na kojem će pokušati uvjeriti Viktora Orbana i Roberta Ficu da odobre zajam. Ako se ne predomisle, nordijske bi zemlje mogle Ukrajini dati dovoljno novca za prvu polovicu ove godine. Riječ je o 30 milijardi eura bilateralnih zajmova, koji ne zahtijevaju odobrenje EU-a, otkrila su dvojica diplomata za Politico. S obzirom na to da je za svaki multilateralni zajam potrebna jednoglasna suglasnost, svaka zemlja može blokirati takvu isplatu, unatoč prethodnom dogovoru. "Nije prvi put da se suočavamo s ovakvim poteškoćama s Mađarskom. Isporučit ćemo ovaj zajam na ovaj ili onaj način", rekao je povjerenik EU-a za gospodarstvo Valdis Dombrovskis.

Na rubu bankrota Ideja o tome da države članice samostalno financiraju Ukrajinu ranije je odbačena, jer se smatralo da potkopava solidarnost i ističe podjele unutar EU. No, ako Orban i Fico ne odustanu, to bi mogla biti jedina opcija. Ranije procjene pokazivale su da bi Ukrajina bankrotirala krajem ožujka. Najnoviji podaci, pak, sugeriraju da bi zemlja trebala biti solventna do početka svibnja. Prijepor oko zajma Ukrajini nastao je zbog naftovoda Družba. Naime, Ukrajinci tvrde da su Rusi granatirali naftovod, dok službena Budimpešte i Bratislave smatra da Kijev namjerno blokira isporuku ruske nafte zbog političkih razloga. "Još jedan dan je prošao, a predsjednik Volodimir Zelenski još uvijek nije ponovno pokrenuo isporuke nafte kroz naftovod Družba. Njegovo odbijanje i dalje ugrožava energetsku sigurnost Mađarske. Isporuke nafte moraju se odmah obnoviti! Znam da je naftovod operativan. Znam da isporuke nafte Mađarskoj nisu ponovno pokrenute zbog političke odluke predsjednika Zelenskog. Također znam da predsjednik Zelenski obilazi Bruxelles tvrdeći da se naftovod ne može ponovno pokrenuti. Očekujemo da predsjednik Ukrajine ispuni svoje obveze prema Europskoj uniji i njezinim državama članicama te da ponovno pokrene naftovod Družba", naveo je Orbán krajem veljače.