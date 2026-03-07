Orban opet podivljao na Zelenskog: 'To vam neće proći! Mene ne možete zastrašiti!'

Nastavljaju se napetosti između Mađarske i Ukrajine, a situacija je eskalirala u subotu kada je na platformi X mađarski premijer Viktor Orban objavio poruku upućenu Zelenskom . U njoj ga optužuje za prijetnje te traži da omogući prolaz mađarskim pošiljkama nafte .

Podsjetimo, Zelenski je u četvrtak izjavio kako se nada da ‘jedna osoba’ u EU-u neće nastaviti blokirati kredit za Ukrajinu, upozorivši da bi u suprotnom mogao ukrajinskoj vojsci dati adresu te osobe. Iako nije izravno spomenuo ime, njegove su izjave očito bile usmjerene prema mađarskom premijeru Viktoru Orbanu , koji je blokirao kredit usred spora oko obustave rada naftovoda Družba, pisao je Kyiv Independent.

'Predsjedniče, primio sam vašu poruku. Prijetili ste mi vojnicima i preko mene cijeloj Mađarskoj. Predsjedniče, to ne prolazi. Prestanite s tim . Ovo je Mađarska. Mađare se ne može ucjenjivati, a mene ne možete zastrašiti. Sinoć su Mađari poručili da ne žele vladu naklonjenu Ukrajini i ne žele proukrajinskog premijera u Mađarskoj. Bolji je mir. Prestanite s ucjenama i prijetnjama. Prekinite naftnu blokadu i pustite mađarske pošiljke nafte. Umjesto prijetnji i ucjena, dajte Mađarima poštovanje koje nam pripada', poručio je Orban.

‘Nadamo se da jedna osoba u EU-u neće blokirati 90 milijardi eura – ili barem prvu tranšu – kako bi ukrajinski vojnici dobili oružje koje im je potrebno’, rekao je Zelenski. Potom je uputio i neuobičajeno oštru poruku. ‘U suprotnom ćemo jednostavno dati adresu te osobe našim oružanim snagama – naši momci ga mogu nazvati i razgovarati s njim na svom jeziku’, poručio je ukrajinski predsjednik.

Na tu je izjavu reagirala i Europska komisija ocijenivši je neprihvatljivom.

'Vjerujemo da takva retorika sa svih strana nije ni korisna niti pogoduje postizanju zajedničkih ciljeva koje svi ovdje imamo”, rekao je glasnogovornik Komisije Olof Gill. 'Ne smije biti prijetnji državama članicama EU-a. I ponavljam, aktivno razgovaramo sa svim stranama o ovom pitanju. Naš je cilj ovdje natjerati sve da se malo smire, smanje retoriku i ispune ciljeve koje sam ranije spomenuo, a to su poduzimanje svih mogućih koraka kako bismo izvršili pritisak na Rusiju da prekine svoj agresivni rat, da se odobri zajam za Ukrajinu i osigura da naše države članice imaju energetsku sigurnost', rekao je Gill.

Orban prijeti silom zbog nafte

S druge strane, mađarski premijer Viktor Orban ranije je na društvenoj mreži X zaprijetio da će njegova zemlja ‘silom slomiti’ ono što je nazvao ukrajinskom blokadom nafte.

‘Neće biti dogovora ni kompromisa’, napisao je Orban.

Inače, južni krak naftovoda Družba za Mađarsku predstavlja čak između 86 i 92 posto ukupnog uvoza nafte, dok Slovačka gotovo u potpunosti ovisi o toj opskrbi. Ukrajinski predsjednik pritom je dao do znanja da ne podržava obnovu rada tog naftovoda.

‘Iskreno, ja ga ne bih obnavljao. To je moj stav’, rekao je Zelenski, dodajući da je o tome već razgovarao s europskim liderima i dužnosnicima EU-a.