Zelenski o napadu na Putinovu rezidenciju: 'Saveznici mogu potvrditi da se radi o laži'

Kijev je u utorak ukazao na nedostatak dokaza u prilog optužbama Moskve o ukrajinskom napadu dronovima na jednu od rezidencija Vladimira Putina, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako i saveznici Kijeva mogu potvrditi da su ruske optužbe laž

Saveznici Kijeva mogu "se uvjeriti" da je optužba Moskve da je Ukrajina dronovima napala rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina "laž", rekao je u utorak Volodimir Zelenski. "Naravno, naši saveznici mogu potvrditi da se radi o laži zahvaljujući svojim tehničkim sposobnostima", dodao je Zelenskij tijekom online konferencije za novinare. Moskva je u ponedjeljak optužila Kijev da je preko noći s nedjelje na ponedjeljak 91 dronom napao visoko osiguranu rezidenciju Valdaj Vladimira Putina, koja se nalazi između Moskve i Sankt Peterburga. Ukrajina je odmah demantirala optužbe.

Nema uvjerljivih dokaza Ranije u utorak, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha naglasio je da Moskva "još uvijek nije pružila nikakve uvjerljive dokaze". Izvor blizak francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu izjavio je utorak da "nema čvrstih dokaza, čak ni nakon unakrsne provjere informacija s našim partnerima" da je Ukrajina napala rezidenciju, prenijela je agencija AFP. "Ruske vlasti proturječe same sebi o tome što se zapravo dogodilo", dodao je isti izvor. Kad je riječ o nastavku i intenziviranju ruskih zračnih napada, oni su "sami po sebi čin prkosa mirovnoj agendi predsjednika Trumpa", zaključuje isti izvor iz kruga francuskog predsjednika.

Putinova rezidencija Valdaj Izvor: Profimedia / Autor: Not supplied / WillWest News / Profimedia







