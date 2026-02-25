Zelenski nakon razgovora s Trumpom: 'Očekujemo priliku, predsjednik sve podržava'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je na X-u da je razgovarao sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom i njegovim izaslanicima, inače članovima pregovaračkog mirovnog tima, Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom

"Naši timovi intenzivno rade i zahvalio sam im na njihovom radu i aktivnom sudjelovanju u pregovorima i naporima za okončanje rata", napisao je Zelenski. Istaknuo je da Ukrajina izuzetno cijeni inicijativu PURL, koju je pokrenuo NATO. Njome zemlje članice saveza kupuju američku opremu te ju šalju Ukrajini.

I just spoke with @POTUS Donald Trump. Envoys of President Trump – Steve Witkoff and Jared Kushner were also on the call. Our teams work intensively and I thanked them for all their work and for their active involvement in the negotiations and the efforts to end the war.



"Ova zima je bila najteža za Ukrajinu, ali rakete za sustave protuzračne obrane koje kupujemo od SAD-a pomažu nam da prebrodimo sve te izazove i zaštitimo živote", dodao je.