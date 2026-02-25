Zelenski nakon razgovora s Trumpom: 'Očekujemo priliku, predsjednik sve podržava'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je na X-u da je razgovarao sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom i njegovim izaslanicima, inače članovima pregovaračkog mirovnog tima, Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom
"Naši timovi intenzivno rade i zahvalio sam im na njihovom radu i aktivnom sudjelovanju u pregovorima i naporima za okončanje rata", napisao je Zelenski.
Istaknuo je da Ukrajina izuzetno cijeni inicijativu PURL, koju je pokrenuo NATO. Njome zemlje članice saveza kupuju američku opremu te ju šalju Ukrajini.
"Ova zima je bila najteža za Ukrajinu, ali rakete za sustave protuzračne obrane koje kupujemo od SAD-a pomažu nam da prebrodimo sve te izazove i zaštitimo živote", dodao je.
Nastavak mirovnih pregovora
Mirovni pregovori u Ženevi se nakon žučnog prekida nastavljaju u četvrtak. Stoga su Zelenski i američka delegacija usuglašavali tehnikalije.
"Razgovarali smo o pitanjima kojima će se naši predstavnici baviti sutra u Ženevi tijekom bilateralnog sastanka, kao i o pripremama za sljedeći sastanak punih pregovaračkih timova u trilateralnom formatu na samom početku ožujka. Očekujemo da će ovaj sastanak stvoriti priliku za prelazak razgovora na razinu čelnika. Predsjednik Trump podržava ovaj slijed koraka. To je jedini način da se riješe sva složena i osjetljiva pitanja i konačno okonča rat. Hvala vam", zaključio je Zelenski.