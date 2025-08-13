Zelenski i europski čelnici razgovarat će s Trumpom prije summita s Putinom

Nepredvidljivost kako će se summit odvijati potaknula je europske strahove da bi američki i ruski čelnici mogli donijeti dalekosežne odluke, pa čak i pokušati prisiliti Ukrajinu na nepovoljan sporazum.

Američki predsjednik kaže da će i Kijev i Moskva morati ustupiti teritorij kako bi okončali rat. Ruske trupe već su okupirale gotovo petinu Ukrajine.

Trump je prošli tjedan pristao na prvi summit SAD-a i Rusije od 2021., naglo promijenivši smjer nakon tjedana izražavanja frustracije Putinom zbog otpora američkoj mirovnoj inicijativi. Trump je rekao da je njegov izaslanik postigao "veliki napredak" na razgovorima u Moskvi.

Trump ugošćuje Putina, izopćenika na Zapadu od ruske invazije na Ukrajinu 2022., na razgovorima na Aljasci u petak za koje je američki predsjednik rekao da će poslužiti kao "testni" sastanak u njegovim naporima da se okonča rusko-ukrajinski rat.

"Sada se usredotočujemo na to da osiguramo da se to ne dogodi - surađujemo s američkim partnerima i ostajemo koordinirani i ujedinjeni na europskoj strani. Još je puno vremena do petka", rekao je jedan visoki dužnosnik iz istočne Europe.

Trumpova administracija u utorak je ublažila očekivanja o velikom napretku prema prekidu vatre, nazvavši njegov sastanak s Putinom na Aljasci "vježbom slušanja".

Očekuje se da će se videokonferencija između Trumpa, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija i čelnika Njemačke, Finske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Poljske i Europske unije održati u 14 sati, rekao je glasnogovornik njemačke vlade.

Glavni tajnik NATO-a također će prisustvovati konferenciji koju organizira njemački kancelar Friedrich Merz.

Ukrajina se nada da će sastanak poslužiti - barem djelomično - kao europska protuteža summitu na Aljasci.

Europski čelnici, koji se boje izazvati Trumpov gnjev, više su puta rekli da pozdravljaju njegove mirovne napore, istovremeno naglašavajući da ne bi trebalo biti sporazuma o Ukrajini bez sudjelovanja Ukrajine.

Nekoliko visokih europskih dužnosnika reklo je Reutersu da vide rizik od postizanja sporazuma koji je nepovoljan za Europu i sigurnost Ukrajine. Rekli su da bi europsko jedinstvo bilo ključno ako se to dogodi. Izvor upoznat s unutarnjim raspravama u SAD-u rekao je da se ne može isključiti da će Trump tražiti sporazum izravno s Putinom bez uključivanja Ukrajine ili Europe. No, izvor je izrazio sumnju u to, rekavši da bi to moglo uzrokovati probleme s Kijevom i EU-om.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je novinarima u utorak da će summit biti "vježba slušanja" za Trumpa kako bi čuo što je potrebno za postizanje dogovora.

Nakon poziva, očekuje se da će Trump i potpredsjednik JD Vance razgovarati s europskim čelnicima na odvojenom online sastanku u 15 sati, rekla je njemačka glasnogovornica.

Nakon toga će u 16,30 sati uslijediti online sastanak "koalicije voljnih", skupine zemalja koje rade na planovima za podršku Ukrajini u slučaju primirja.

Gallupova anketa objavljena prošli tjedan pokazala je da 69 posto Ukrajinaca podržava završetak rata pregovorima što je prije moguće. No, ankete također pokazuju da Ukrajinci ne žele mir pod svaku cijenu ako to znači velike ustupke.

Uoči poziva, Zelenski je rekao da bi Kijevu bilo nemoguće pristati na sporazum koji bi od njega zahtijevao povlačenje trupa iz istočne regije Donbasa, čiji je veliki dio već okupiran od strane Rusije.

To bi, rekao je novinarima u utorak, lišilo Ukrajinu ogromne obrambene mreže u regiji, olakšavajući Rusiji put za novi prodor dublje u Ukrajinu u budućnosti.