španjolska

Bujice nose sve pred sobom: Jedna osoba poginula, dvije nestale

Bi. S. / Hina

28.12.2025 u 19:44

tportal
Izvor: EPA / Autor: CARLOS DIAZ
Bionic
Reading

Obilne kiše izazvale su poplave u južnim i istočnim španjolskim pokrajinama tijekom vikenda, pri čemu je jedna osoba poginula, a dvije nestale u nedjelju navečer, dok su bujice odnosila automobile i motocikle, a vlasti su upozorile stanovnike da ostanu u kućama

U Valenciji, gdje su smrtonosne poplave u listopadu prošle godine usmrtile više od 220 ljudi i prouzročile štetu od milijardi eura, vlasti su u nedjelju navečer izdale crvena upozorenja na telefone ljudi pozivajući ih da ostanu u kućama i na uzvišenjima.

tportal
Izvor: EPA / Autor: CARLOS DIAZ

Osam drugih pokrajina bilo je u narančastoj uzbuni, upozoravajući građane na ozbiljne rizike za sebe ili imovinu te da budu spremni na pogoršanje uvjeta.

vezane vijesti

Obilne kiše u Valenciji prošle godine iznenadile su vlasti, a mnogi su krivili lokalne i nacionalne dužnosnike da su prekasno upozorili ljude na opasnost, što je na kraju potaknulo čelnika regije na ostavku.

U Malagi je španjolska civilna garda pronašla tijelo muškarca čiji je kombi u nedjelju odnijela bujica, prema objavi na njihovom X računu. Drugi putnik iz kombija i dalje se vodi kao nestao.

Hitne službe također su tragale za mladom osobom u Granadi koju je odnijela voda dok je pokušavala prijeći riječno korito na motociklu, prema državnoj novinskoj agenciji EFE.

U Barceloni, u Kataloniji, žena je u subotu hospitalizirana nakon što ju je udario stup ulične rasvjete koji je srušio vjetar brzine 70 kilometara na sat, rekla je za Europa Press agencija za civilnu zaštitu regionalne vlade.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
perspektiva ostanka

perspektiva ostanka

Petrinjce još drma PTSP, ali mladi su živnuli: Doseljavaju se čak i iz Zagreba
ODGOVOR NA PROZIVKE

ODGOVOR NA PROZIVKE

Tomašević se oglasio o Thompsonu i prosvjednicima pred svojim stanom
VAŽAN DAN

VAŽAN DAN

FOTO Stepinčeve relikvije vraćene u zagrebačku katedralu, okupilo se mnoštvo vjernika

najpopularnije

Još vijesti