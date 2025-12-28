Bujice nose sve pred sobom: Jedna osoba poginula, dvije nestale

U Valenciji, gdje su smrtonosne poplave u listopadu prošle godine usmrtile više od 220 ljudi i prouzročile štetu od milijardi eura, vlasti su u nedjelju navečer izdale crvena upozorenja na telefone ljudi pozivajući ih da ostanu u kućama i na uzvišenjima.

Osam drugih pokrajina bilo je u narančastoj uzbuni, upozoravajući građane na ozbiljne rizike za sebe ili imovinu te da budu spremni na pogoršanje uvjeta.

Obilne kiše u Valenciji prošle godine iznenadile su vlasti, a mnogi su krivili lokalne i nacionalne dužnosnike da su prekasno upozorili ljude na opasnost, što je na kraju potaknulo čelnika regije na ostavku.

U Malagi je španjolska civilna garda pronašla tijelo muškarca čiji je kombi u nedjelju odnijela bujica, prema objavi na njihovom X računu. Drugi putnik iz kombija i dalje se vodi kao nestao.

Hitne službe također su tragale za mladom osobom u Granadi koju je odnijela voda dok je pokušavala prijeći riječno korito na motociklu, prema državnoj novinskoj agenciji EFE.

U Barceloni, u Kataloniji, žena je u subotu hospitalizirana nakon što ju je udario stup ulične rasvjete koji je srušio vjetar brzine 70 kilometara na sat, rekla je za Europa Press agencija za civilnu zaštitu regionalne vlade.