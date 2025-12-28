'Raspiši pobjedu'

U Srbiji se skupljaju potpisi za izvanredne izbore: Neočekivano veliki odaziv

Bi. S.

28.12.2025 u 17:09

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Milos Tesic/ATA Images /PIXSELL
Bionic
Reading

Studenti u blokadi danas su diljem Srbije organizirali akciju pod sloganom 'Raspiši pobjedu', u sklopu koje prikupljaju potpise za raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora u toj zemlji

Prema podacima objavljenima na internetskoj stranici studenti.org.rs, potpisi se prikupljaju na 491 lokaciji u 113 mjesta, a ondje su dostupne i informacije o točnim lokacijama i radnom vremenu štandova.

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Milos Tesic/ATA Images /PIXSELL

Iz brojnih gradova stižu izvješća o velikom interesu građana. U Kraljevu su studenti zbog neočekivano velikog odaziva morali tiskati dodatne listiće, dok se u Valjevu i drugim gradovima formiraju redovi građana koji žele dati potpis. Studenti ističu da su zadovoljni odazivom, osobito s obzirom na hladno vrijeme i činjenicu da je riječ o nedjelji.

Zabilježeni su i pojedinačni incidenti i provokacije, no organizatori poručuju da akcija protiče mirno.

N1 Beograd doznaje i da će od ponedjeljka, 29. prosinca, biti dostupan online obrazac za dijasporu, kako bi i građani izvan Srbije mogli sudjelovati u inicijativi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
perspektiva ostanka

perspektiva ostanka

Petrinjce još drma PTSP, ali mladi su živnuli: Doseljavaju se čak i iz Zagreba
ODGOVOR NA PROZIVKE

ODGOVOR NA PROZIVKE

Tomašević se oglasio o Thompsonu i prosvjednicima pred svojim stanom
VAŽAN DAN

VAŽAN DAN

FOTO Stepinčeve relikvije vraćene u zagrebačku katedralu, okupilo se mnoštvo vjernika

najpopularnije

Još vijesti