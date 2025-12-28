U Srbiji se skupljaju potpisi za izvanredne izbore: Neočekivano veliki odaziv

Prema podacima objavljenima na internetskoj stranici studenti.org.rs, potpisi se prikupljaju na 491 lokaciji u 113 mjesta, a ondje su dostupne i informacije o točnim lokacijama i radnom vremenu štandova.

Iz brojnih gradova stižu izvješća o velikom interesu građana. U Kraljevu su studenti zbog neočekivano velikog odaziva morali tiskati dodatne listiće, dok se u Valjevu i drugim gradovima formiraju redovi građana koji žele dati potpis. Studenti ističu da su zadovoljni odazivom, osobito s obzirom na hladno vrijeme i činjenicu da je riječ o nedjelji.

Zabilježeni su i pojedinačni incidenti i provokacije, no organizatori poručuju da akcija protiče mirno.

N1 Beograd doznaje i da će od ponedjeljka, 29. prosinca, biti dostupan online obrazac za dijasporu, kako bi i građani izvan Srbije mogli sudjelovati u inicijativi.