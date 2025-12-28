Ukrajinci demantiraju: Rusi nemaju kontrolu nad Huljajpoljem

"Situacija u Huljajpolju trenutačno je vrlo teška, ali u ovom trenutku Rusi nemaju potpunu kontrolu nad gradom ", priopćilo je južno zapovjedništvo Ukrajine.

U objavi se dodaje i da su još uvijek u tijeku borbe za Stefnohirsk, još jedan grad u jugoistočnoj Zaporiškoj regiji za koji je Rusija u nedjelju kazala da ga je zauzela.

Kremlj je u subotu objavio da su ruske snage zauzele ukrajinske gradove Mirnohrad i Huljajpolje dok je ukrajinska vojska u svom redovnom izvještaju s bojišta u subotu objavila da su njezine snage odbile ruske pokušaje napredovanja u blizini Mirnohrada i Huljajpolja.