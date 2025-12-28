TEŠKA SITUACIJA

Ukrajinci demantiraju: Rusi nemaju kontrolu nad Huljajpoljem

I.H./Hina

28.12.2025 u 17:50

Rat u Ukrajini
Rat u Ukrajini Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO
Bionic
Reading

Ukrajinska vojska u nedjelju je izvijestila da je samo dio jugoistočnoga grada Huljajpolja pod ruskom kontrolom, što je u suprotnosti s ranijom tvrdnjom Moskve da ga je zauzela.

"Situacija u Huljajpolju trenutačno je vrlo teška, ali u ovom trenutku Rusi nemaju potpunu kontrolu nad gradom", priopćilo je južno zapovjedništvo Ukrajine.

vezane vijesti

U objavi se dodaje i da su još uvijek u tijeku borbe za Stefnohirsk, još jedan grad u jugoistočnoj Zaporiškoj regiji za koji je Rusija u nedjelju kazala da ga je zauzela.

Kremlj je u subotu objavio da su ruske snage zauzele ukrajinske gradove Mirnohrad i Huljajpolje dok je ukrajinska vojska u svom redovnom izvještaju s bojišta u subotu objavila da su njezine snage odbile ruske pokušaje napredovanja u blizini Mirnohrada i Huljajpolja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
perspektiva ostanka

perspektiva ostanka

Petrinjce još drma PTSP, ali mladi su živnuli: Doseljavaju se čak i iz Zagreba
ODGOVOR NA PROZIVKE

ODGOVOR NA PROZIVKE

Tomašević se oglasio o Thompsonu i prosvjednicima pred svojim stanom
VAŽAN DAN

VAŽAN DAN

FOTO Stepinčeve relikvije vraćene u zagrebačku katedralu, okupilo se mnoštvo vjernika

najpopularnije

Još vijesti