Zbog novog slučaja izbijanja ASK-a proširene zone nadziranja u Slavoniji

Tako, s obzirom na današnje rješenje i rješenje od 3. rujna, zona zaštite za Osječko-baranjsku županiju određena je za naselja Tenja i Sarvaš na području Osijeka te naselje Bijelo Brdo u općini Erdut.

Zona nadziranja za tu županiju uključuje, pak, naselja Antunovac i Ivanovac u općini Antunovac, naselje Bilje u istoimenoj općini, naselje Livana u općini Čepin, naselja Ernestinovo, Divoš i Laslovo u općini Ernestinovo, naselja Osijek, Brijest, Podravlje, Briješće i Tvrđavica u gradu Osijeku te naselja Nemetin i Klisa na području tog grada, naselja Silaš i Palača u općini Šodolovci te naselja Aljmaš i Dalj na području općine Erdut.