Detalji pucnjave u Sloveniji: Vozač kombija s tri hica ubio odgojiteljicu u vrtiću

Oko deset policajaca u ponedjeljak prijepodne potpuno je zatvorilo Kolodvorsku cestu u Pivki u Sloveniji. Na pločniku kod lokalne trgovine mještanin koji je živio u obližnjoj stambenoj zgradi s tri je hica usmrtio odgojiteljicu, a zatim je presudio i sebi
Svemu je svjedočio susjed ubojice, koji je tragediju promatrao s balkona. Kako je objasnio za Dnevnik.si, vidio ih je zajedno ispred zgrade. Nije čuo svađu, ali primijetio je da je susjed zaprijetio žrtvi i potrčao u zgradu. Ona je nastavila hodati pločnikom, a on je ubrzo nakon toga izjurio iz zgrade. Pozvao ju je, ona se okrenula, a zatim ju je s neposredne udaljenosti tri puta pogodi. Nakon toga je oružje okrenuo prema sebi i zapucao.
"Tada sam odmah potrčao na cestu, kod oboje sam provjerio puls, ali već su bili mrtvi", opisao je svjedok.
Prema riječima mještana, ubojica i njegova žrtva poznavali su se i družili. On je bio vozač kombija, a ona odgojiteljica u lokalnom vrtiću. Živjeli su u susjednim zgradama. Žrtva je bila udana, njezin muž je vojnik na misiji u Njemačkoj, a imala je i odraslog sina.
Iz Policijske uprave Koper potvrdili su da su u 6:58 ujutro zaprimili dojavu o pucnjavi u Pivki. Na mjesto događaja odmah je poslano više patrola. Pomoćnik voditelja koparske kriminalističke policije, Dejan Grandič, potvrdio je da su u nasilnom incidentu smrtno stradali 49-godišnja žena i 46-godišnji muškarac koji su se poznavali, a motiv krvavog obračuna policija još utvrđuje.