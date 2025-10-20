Detalji pucnjave u Sloveniji: Vozač kombija s tri hica ubio odgojiteljicu u vrtiću

Svemu je svjedočio susjed ubojice, koji je tragediju promatrao s balkona. Kako je objasnio za Dnevnik.si, vidio ih je zajedno ispred zgrade. Nije čuo svađu, ali primijetio je da je susjed zaprijetio žrtvi i potrčao u zgradu. Ona je nastavila hodati pločnikom, a on je ubrzo nakon toga izjurio iz zgrade. Pozvao ju je, ona se okrenula, a zatim ju je s neposredne udaljenosti tri puta pogodi. Nakon toga je oružje okrenuo prema sebi i zapucao.

"Tada sam odmah potrčao na cestu, kod oboje sam provjerio puls, ali već su bili mrtvi", opisao je svjedok.