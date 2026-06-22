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Završio prvi krug pregovora SAD-a i Irana u Švicarskoj: Evo što je dogovoreno

L. Š. / Hina

22.06.2026 u 06:22

Američko-iranski mirovni pregovori u Švicarskoj
Američko-iranski mirovni pregovori u Švicarskoj Izvor: Profimedia / Autor: Nathan Howard / AFP / Profimedia
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Prvi krug razgovora između visokih američkih i iranskih dužnosnika u Švicarskoj završio je u ponedjeljak, objavili su posrednici, nakon početka obilježenog objavom Teherana da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac te ponovljenim prijetnjama Donalda Trumpa da će obnoviti napade na Iran

U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katra i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Istaknuto je kako je postignut 'ohrabrujući napredak, uključujući uspostavu mehanizma za daljnje tehničke razgovore'.

Tehnički razgovori nastavit će se ostatak tjedna u švicarskom planinskom odmaralištu Bürgenstock, koje je u katarskom vlasništvu, stoji u priopćenju koje je objavilo ministarstvo vanjskih poslova Katra. Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje sukoba u Libanonu te uspostavile komunikacijsku liniju radi osiguravanja sigurnog prolaza trgovačkih brodova kroz sporni tjesnac.

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Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči objavio je na društvenim mrežama da je njegova zemlja osigurala izuzeća za izvoz nafte i petrokemijskih proizvoda, oslobađanje dijela zamrznute imovine te pokretanje plana obnove i razvoja Irana.

Američki potpredsjednik JD Vance započeo je razgovore s iranskim dužnosnicima u nedjelju, temeljem memoranduma o razumijevanju postignutog prošlog tjedna kojim je krhko primirje iz travnja produljeno za najmanje dodatnih 60 dana.

Trump je rekao da je pristao na memorandum o razumijevanju postignut prošlog tjedna kako bi spriječio globalnu gospodarsku depresiju uzrokovanu visokim cijenama nafte zbog zatvaranja tjesnaca. Cijene nafte tijekom proteklog tjedna pale su na najniže razine od početka rata 28. veljače, kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran. Nakon objave zajedničkog priopćenja, terminski ugovori za naftu Brent dodatno su pali za više od jednog dolara, na 79,44 dolara po barelu.

Američko-iranski mirovni pregovori u Švicarskoj
  • Američko-iranski mirovni pregovori u Švicarskoj
  • Američko-iranski mirovni pregovori u Švicarskoj
  • Američko-iranski mirovni pregovori u Švicarskoj
  • Američko-iranski mirovni pregovori u Švicarskoj
  • Američko-iranski mirovni pregovori u Švicarskoj
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Američko-iranski mirovni pregovori u Švicarskoj Izvor: Profimedia / Autor: Fabrice Coffrini / AFP / Profimedia

Pregovori dugo u noć?

Iz Reutersa su istaknuli kako su američki i iranski izvori dali različite prikaze razgovora.

Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim, pozivajući se na dobro upućen izvor, navela je da je iransko izaslanstvo odbilo vratiti se u prostoriju za pregovore nakon što su Trumpove prijetnje postale javne, iako su se poruke i dalje razmjenjivale preko pakistanskih i katarskih posrednika.

Prema istom izvoru, Iranci su poručili da početak pregovora o nuklearnim pitanjima zahtijeva provedbu drugih dijelova memoranduma, uključujući oslobađanje zamrznute imovine i američka odobrenja za izvoz iranske nafte.

'Iranci nikada nisu otišli i još su ovdje te pregovaraju duboko u noć', rekao je za Reuters američki diplomat uključen u razgovore. 'Razgovarali smo o Hormuškom tjesnacu, Libanonu, nuklearnim pitanjima i detaljima provedbe memoranduma, među ostalim temama'.

Američki diplomat rekao je kasno u nedjelju da su razgovori uključivali 'razjašnjavanje nekih zbunjujućih poruka Irana o tjesnacu i uspostavu mehanizama za sprječavanje sukoba kako bi Hormuški tjesnac ostao potpuno otvoren'.

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