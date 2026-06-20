Ne smiruju se napetosti: Trump opet prozvao Meloni, ona mu odgovorila

Ne smiruju se napetosti između talijanske premijerke Giorgije Meloni i američkog predsjednika Donalda Trumpa . Kako smo ranije pisali , najnoviji spor izbio je nakon intervjua koji je Trump dao talijanskoj televiziji La7. Govoreći o susretu s Meloni na nedavno održanom samitu G7 u Évian-les-Bainsu, američki predsjednik rekao je da ga je talijanska premijerka molila za fotografiranje te da je pristao jer mu ju je bilo žao.

'Izjave Donalda Trumpa potpuno su izmišljene . Iskreno sam zapanjena . Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država tako ponaša prema svojim saveznicima. I nije prvi put da se to događa', rekla je Meloni. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani potom je otkazao planirani put u Sjedinjene Države, a u obranu premijerke stali su mnogobrojni ministri.

Izjava je izazvala burne reakcije u Italiji, a Meloni je ubrzo odgovorila videoporukom objavljenom na društvenim mrežama.

Tako je, primjerice, ministar prometa Matteo Salvini poručio da napad na Meloni predstavlja napad na Italiju, a ministar obrane Guido Crosetto ustvrdio je kako ne može zamisliti da bi Meloni ikada ikoga molila za fotografiju.

Trump se opet oglasio

O sporu se sada Donald Trump ponovno očitao na društvenoj mreži Truth Social, ustvrdivši da ga je Meloni tražila da se fotografiraju u Francuskoj te nastavio oštrim tonom.

'Ona u Italiji stoji loše po pitanju popularnosti, moguće zato što je odbila SjedinjeneDržave, zemlju koja doista voli i štiti Italiju, kada je riječ o sprječavanju Irana da dobije ili razvije nuklearno oružje (ali isto je učinio i NATO!). Nije nam čak dopustila koristiti talijanske piste za slijetanje, što je velika logistička poteškoća, i to unatoč činjenici da SAD godišnje ulaže stotine milijardi dolara kako bi zaštitio Italiju i druge 'takozvane' saveznike u NATO-u.

Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, želi ponovno biti prijatelj kako bi poboljšala svoj rejting. Ne, hvala!!! Predsjednik DJT', napisao je Trump, i to nakon što je Meloni ranije kazala da puno više obzira pokazuje prema neprijateljima Zapada nego prema dugogodišnjim saveznicima.