SVE ZBOG FOTOGRAFIJE

Ne smiruju se napetosti: Trump opet prozvao Meloni, ona mu odgovorila

I.H.

20.06.2026 u 16:42

Meloni i Trump
Meloni i Trump Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT / POOL
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Donald Trump ponovno je uzvratio talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni nakon što je zbog fotografiranja izbio ozbiljan spor. Sky News doznaje da nekoliko ministara neće prisustvovati proslavi 4. srpnja u američkom veleposlanstvu u Rimu, čemu je kumovao ovaj incident

Ne smiruju se napetosti između talijanske premijerke Giorgije Meloni i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kako smo ranije pisali, najnoviji spor izbio je nakon intervjua koji je Trump dao talijanskoj televiziji La7. Govoreći o susretu s Meloni na nedavno održanom samitu G7 u Évian-les-Bainsu, američki predsjednik rekao je da ga je talijanska premijerka molila za fotografiranje te da je pristao jer mu ju je bilo žao.

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Izjava je izazvala burne reakcije u Italiji, a Meloni je ubrzo odgovorila videoporukom objavljenom na društvenim mrežama.

'Izjave Donalda Trumpa potpuno su izmišljene. Iskreno sam zapanjena. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država tako ponaša prema svojim saveznicima. I nije prvi put da se to događa', rekla je Meloni. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani potom je otkazao planirani put u Sjedinjene Države, a u obranu premijerke stali su mnogobrojni ministri.

Tako je, primjerice, ministar prometa Matteo Salvini poručio da napad na Meloni predstavlja napad na Italiju, a ministar obrane Guido Crosetto ustvrdio je kako ne može zamisliti da bi Meloni ikada ikoga molila za fotografiju.

Trump se opet oglasio

O sporu se sada Donald Trump ponovno očitao na društvenoj mreži Truth Social, ustvrdivši da ga je Meloni tražila da se fotografiraju u Francuskoj te nastavio oštrim tonom.

'Ona u Italiji stoji loše po pitanju popularnosti, moguće zato što je odbila SjedinjeneDržave, zemlju koja doista voli i štiti Italiju, kada je riječ o sprječavanju Irana da dobije ili razvije nuklearno oružje (ali isto je učinio i NATO!). Nije nam čak dopustila koristiti talijanske piste za slijetanje, što je velika logistička poteškoća, i to unatoč činjenici da SAD godišnje ulaže stotine milijardi dolara kako bi zaštitio Italiju i druge 'takozvane' saveznike u NATO-u.

Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, želi ponovno biti prijatelj kako bi poboljšala svoj rejting. Ne, hvala!!! Predsjednik DJT', napisao je Trump, i to nakon što je Meloni ranije kazala da puno više obzira pokazuje prema neprijateljima Zapada nego prema dugogodišnjim saveznicima.

Giorgia Meloni i Donald Trump
Giorgia Meloni i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT / POOL

Kako doznaje Sky News, nekoliko ministara neće prisustvovati proslavi 4. srpnja u američkom veleposlanstvu u Rimu jer se spor zaoštrava.

Meloni mu odgovorila

Meloni je u subotu na Instagramu poručila da su Trumpovi napadi 'stalni, ničim izazvani i besmisleni'. Osvrnuvši se na njegovu tvrdnju da njezina popularnost u Italiji slabi, napisala je: 'Što se tiče moje popularnosti, to što sam vaša prijateljica sigurno joj nije pomoglo, niti ona ovisi o mom odnosu s vama.'

Talijanska premijerka pritom je branila odluke Rima o američkim vojnim bazama u Italiji. Navela je da je njihova uporaba uređena sporazumima koje je Italija 'uvijek poštovala'. Zaključila je porukom Trumpu: 'U svakom slučaju, moja popularnost nije vaša briga. Predlažem da se usredotočite na svoju.'

Podsjetimo, napetosti između Meloni i Trumpa tinjaju već mjesecima. Iako je talijanska premijerka na početku njegova novog mandata nastojala graditi bliske odnose sa SAD-om i predstavljati se kao most između Washingtona i Europske unije, odnosi su se postupno pogoršavali zbog neslaganja oko rata s Iranom, Ukrajine, američkih carina i politike prema Bliskom istoku. Odnosi je narušen i od Trumpovih kritika pape Lava XIV. Talijanska premijerka tada je njegove napade na Papu nazvala neprihvatljivima, a Trump je uzvratio da Meloni 'više nije ista osoba' koju je poznavao.

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