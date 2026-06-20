Ne smiruju se napetosti: Trump opet prozvao Meloni, ona mu odgovorila

Donald Trump ponovno je uzvratio talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni nakon što je zbog fotografiranja izbio ozbiljan spor. Sky News doznaje da nekoliko ministara neće prisustvovati proslavi 4. srpnja u američkom veleposlanstvu u Rimu, čemu je kumovao ovaj incident
Ne smiruju se napetosti između talijanske premijerke Giorgije Meloni i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kako smo ranije pisali, najnoviji spor izbio je nakon intervjua koji je Trump dao talijanskoj televiziji La7. Govoreći o susretu s Meloni na nedavno održanom samitu G7 u Évian-les-Bainsu, američki predsjednik rekao je da ga je talijanska premijerka molila za fotografiranje te da je pristao jer mu ju je bilo žao.
Izjava je izazvala burne reakcije u Italiji, a Meloni je ubrzo odgovorila videoporukom objavljenom na društvenim mrežama.
'Izjave Donalda Trumpa potpuno su izmišljene. Iskreno sam zapanjena. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država tako ponaša prema svojim saveznicima. I nije prvi put da se to događa', rekla je Meloni. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani potom je otkazao planirani put u Sjedinjene Države, a u obranu premijerke stali su mnogobrojni ministri.
Tako je, primjerice, ministar prometa Matteo Salvini poručio da napad na Meloni predstavlja napad na Italiju, a ministar obrane Guido Crosetto ustvrdio je kako ne može zamisliti da bi Meloni ikada ikoga molila za fotografiju.
Trump se opet oglasio
O sporu se sada Donald Trump ponovno očitao na društvenoj mreži Truth Social, ustvrdivši da ga je Meloni tražila da se fotografiraju u Francuskoj te nastavio oštrim tonom.
'Ona u Italiji stoji loše po pitanju popularnosti, moguće zato što je odbila SjedinjeneDržave, zemlju koja doista voli i štiti Italiju, kada je riječ o sprječavanju Irana da dobije ili razvije nuklearno oružje (ali isto je učinio i NATO!). Nije nam čak dopustila koristiti talijanske piste za slijetanje, što je velika logistička poteškoća, i to unatoč činjenici da SAD godišnje ulaže stotine milijardi dolara kako bi zaštitio Italiju i druge 'takozvane' saveznike u NATO-u.
Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, želi ponovno biti prijatelj kako bi poboljšala svoj rejting. Ne, hvala!!! Predsjednik DJT', napisao je Trump, i to nakon što je Meloni ranije kazala da puno više obzira pokazuje prema neprijateljima Zapada nego prema dugogodišnjim saveznicima.
Kako doznaje Sky News, nekoliko ministara neće prisustvovati proslavi 4. srpnja u američkom veleposlanstvu u Rimu jer se spor zaoštrava.
Meloni mu odgovorila
Meloni je u subotu na Instagramu poručila da su Trumpovi napadi 'stalni, ničim izazvani i besmisleni'. Osvrnuvši se na njegovu tvrdnju da njezina popularnost u Italiji slabi, napisala je: 'Što se tiče moje popularnosti, to što sam vaša prijateljica sigurno joj nije pomoglo, niti ona ovisi o mom odnosu s vama.'
Talijanska premijerka pritom je branila odluke Rima o američkim vojnim bazama u Italiji. Navela je da je njihova uporaba uređena sporazumima koje je Italija 'uvijek poštovala'. Zaključila je porukom Trumpu: 'U svakom slučaju, moja popularnost nije vaša briga. Predlažem da se usredotočite na svoju.'
Podsjetimo, napetosti između Meloni i Trumpa tinjaju već mjesecima. Iako je talijanska premijerka na početku njegova novog mandata nastojala graditi bliske odnose sa SAD-om i predstavljati se kao most između Washingtona i Europske unije, odnosi su se postupno pogoršavali zbog neslaganja oko rata s Iranom, Ukrajine, američkih carina i politike prema Bliskom istoku. Odnosi je narušen i od Trumpovih kritika pape Lava XIV. Talijanska premijerka tada je njegove napade na Papu nazvala neprihvatljivima, a Trump je uzvratio da Meloni 'više nije ista osoba' koju je poznavao.