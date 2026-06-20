'ANĐEO ČUVAR'

Trump prijeti naplaćivanjem prolaza kroz Hormuz ako propadne sporazum s Iranom

L. Š. / Hina

20.06.2026 u 23:01

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: BONNIE CASH / POOL
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Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da bi Sjedinjene Države mogle uvesti naplatu prolaza kroz Hormuški tjesnac ako pregovori s Iranom propadnu na kraju trenutno planiranog 60-dnevnog primirja, prenosi France Presse

'Neće biti nikakve naplate prolaza kroz Hormuški tjesnac tijekom 60-dnevnog razdoblja primirja, a neće biti ni nakon isteka 60-dnevnog razdoblja, osim ako to ne nametnu Sjedinjene Države ukoliko se ne postigne dogovor, za usluge pružene kao anđeo čuvar zemljama Bliskog istoka i u svrhu nadoknade prošlih, sadašnjih i budućih troškova', napisao je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social.

U sklopu predloženog aranžmana u memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana, plovidba bi se trebala odvijati bez naplate prolaza tijekom 60 dana, dok Iran i zemlje Pezijskog zaljeva ne dogovore novi režim upravljanja tim strateškim pomorskim pravcem.

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