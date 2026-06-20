Trump prijeti naplaćivanjem prolaza kroz Hormuz ako propadne sporazum s Iranom

'Neće biti nikakve naplate prolaza kroz Hormuški tjesnac tijekom 60-dnevnog razdoblja primirja, a neće biti ni nakon isteka 60-dnevnog razdoblja, osim ako to ne nametnu Sjedinjene Države ukoliko se ne postigne dogovor, za usluge pružene kao anđeo čuvar zemljama Bliskog istoka i u svrhu nadoknade prošlih, sadašnjih i budućih troškova', napisao je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social.

U sklopu predloženog aranžmana u memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana, plovidba bi se trebala odvijati bez naplate prolaza tijekom 60 dana, dok Iran i zemlje Pezijskog zaljeva ne dogovore novi režim upravljanja tim strateškim pomorskim pravcem.