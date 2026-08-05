Plenković najavio povećanje mirovine i poseban dodatak za branitelje

Posebnu počast odao je poginulim hrvatskim braniteljima i svim civilnim žrtvama, naglasivši da država ostaje predana rasvjetljavanju sudbine nestalih i procesuiranju pojedinačne odgovornosti za počinjene zločine. Hrvatska, rekao je, još uvijek traga za 1725 nestalih osoba i neće odustati dok se ne dozna sudbina svake od njih.

Plenković je u govoru Oluju opisao kao krunu pobjeda u Domovinskom ratu i briljantno izvedenu vojnu operaciju pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Podsjetio je da je njome oslobođen najveći dio okupiranog teritorija, omogućen povratak prognanika te otvoren put mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja. Istaknuo je i da je operacija spriječila humanitarnu katastrofu u Bihaću, promijenila odnos snaga u Bosni i Hercegovini i pridonijela putu prema Daytonskom sporazumu.

Najavio poseban dodatak uz mirovinu i povećanje braniteljskih mirovina

Govoreći o položaju branitelja, Plenković je najavio da će Vlada već na jesen u saborsku proceduru uputiti izmjene dvaju zakona, prenosi Večernji. Njima će se uvesti poseban dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani Hrvatske. Po istom kriteriju povećat će se i najniže braniteljske mirovine. Vlada će, najavio je, ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina za pripadnike vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine. Tim će mjerama biti obuhvaćeno oko 200 tisuća hrvatskih branitelja i pripadnika oružanih snaga.

Premijer je upozorio da rat u Ukrajini, sukobi na Bliskom istoku i druge sigurnosne prijetnje pokazuju kako se mir ne smije uzimati zdravo za gotovo. Hrvatska, rekao je, nikome ne prijeti niti se natječe u naoružavanju, ali se, kako je poručio, ‘ne bojimo nikoga’ i ‘na svaku prijetnju znat ćemo odgovoriti’.

Modernizacija OSRH

U tom je kontekstu izdvojio nastavak modernizacije Oružanih snaga, podsjetivši na nabavu Rafalea, Black Hawkova, tenkova Leopard, sustava Caesar, Mars i Bayraktar, nove protuzračne obrane te korveta. Naglasio je da članstvo u NATO-u dodatno jamči sigurnost te da ulaganje u obranu znači ulaganje u stabilnost države, gospodarstva i kvalitete života.

Istaknuo je i razvoj domaće obrambene industrije, navodeći da je Hrvatska predvodnik u autonomnom razminiranju, razvija besposadne oklopne sustave s europskim partnerom, izvozi domaće dronove članicama NATO-a te priprema gradnju tvornice streljiva. Zaključio je da je današnja Hrvatska slobodna, samostalna i sigurna država izgrađena na pobjedi hrvatskih branitelja.