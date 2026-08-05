Žega ne popušta: Bit će ekstremno vruće, ali izdržite još malo - stiže drastična promjena

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u većem će dijelu Hrvatske obilježiti sunčano i vrlo vruće vrijeme. Tek će se od sredine dana u pojedinim dijelovima gorske Hrvatske, unutrašnjosti Istre i Dalmatinske zagore razviti nešto više oblaka, uz malu mogućnost lokalnog pljuska ili slabe kiše

Najviše dnevne temperature ponovno će se penjati vrlo visoko. Na istoku zemlje jutarnjih 15 do 20 stupnjeva tijekom dana narast će na između 37 i 39 °C, uz pretežno vedro vrijeme i ponegdje slab do umjeren jugoistočni vjetar, javlja HRT. Slične vrijednosti očekuju se i u središnjoj te sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Jutro će biti toplo, a dnevna temperatura uglavnom između 36 i 38 stupnjeva. Vrijeme će ostati sunčano, dok će se sredinom dana i poslijepodne mjestimice javiti slab do umjeren jugoistočnjak. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano vrijeme. Poslijepodne je moguć prolazan razvoj male do umjerene naoblake, a tek ponegdje u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Zbog ekstremnih temperatura DHMZ je za cijelu Hrvatsku oglasio crveni meteoalarm.

Uz obalu će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok se u jutarnjim satima lokalno još može pojaviti magla. Jutarnje temperature u Lici i Gorskom kotaru kretat će se od 14 do 19 stupnjeva, a na obali i otocima od 20 do 25. Danju će biti između 33 i 38 stupnjeva.