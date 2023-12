Zastupnik HDZ-a Šarić: Čitam i slušam izjave Karoline Vidović Krišto i ne vjerujem

Kao što smo ranije objavili, Vidović Krišto tvrdi da joj je Šeks javno prijetio i da je svemu svjedočio Šarić.

'Dana 6. prosinca 2023. oko 17.30 u restoranu Purger u Petrinjskoj ulici u Zagrebu prišao mi je Vladimir Šeks, bivši predsjednik Hrvatskog sabora i savjetnik premijera Andreja Plenkovića, te mi je, unoseći mi se u lice i vrijeđajući me na osobnoj razini, iznio niz prijetnji. Uz osobne uvrede, rekao mi je 'da je on mnoge osobno ušutkao i ubio'. Na moje pitanje hvali li se time, odgovorio je 'da je ponosan na to'. Na moje izjave da je razgovor završen jer me napastuje i prijeti mi, on je nastavio s prijetnjama sve dok ga saborski zastupnik Josip Šarić nije odveo iz restorana', napisala je Vidović Krišto u kaznenoj prijavi koju je, prema vlastitom iskazu, podnijela.