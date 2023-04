Zastava Velike Albanije istaknuta za posjeta Milanovića i Begaja Arbanasima: 'Jako ružno'

'U ime Mjesnog odbora i svih mještana Arbanasa ograđujem se od tog poteza, to nema baš nikakve veze s nama. Na bini su bile službene zastave Hrvatske i Albanije i to je bilo dovoljno. Čudi me da nitko iz predsjedničkih osiguranja nije reagirao. Ispalo je jako ružno, to nije bilo korektno. Sve je jasno, na dočeku su bili i u programu sudjelovali i pripadnici albanske nacionalne zajednice iz Zadra i mještani, a mi smo Arbanasi i Hrvati. Da smo primijetili tu zastavu, sami bismo je uklonili, nismo očekivali da se netko može tako ponašati i zloupotrijebiti naše gostoprimstvo', izjavio je Rogić.