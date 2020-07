Plenković otkrio kako će se financirati obnova zgrada nakon potresa u Zagrebu - 60 posto Vlada, 20 posto lokalna samouprava i 20 posto vlasnici

Prva sjednica nove Vlade Andreja Plenkovića, koja je jučer potvrđena u Saboru, održava se u Banskim dvorima. Glavna tema sjednice je Zakon o obnovi Zagreba, a konačno je otkriveno kako bi se ona trebala financirati

Uz to, glavna tema, dodao je, Zakon je o obnovi Zagreba. 'Kao što smo obećali na prvoj sjednici vlade taj zakon je na dnevnom redu', poručio je.

Kazao je da je pojačan interes za ulazak u Hrvatsku i da se uglavnom radi o turistima. 'Vrlo su aktivni kontakti s nizozemskom gdje će naša diplomacija izložiti svu argumentaciju koja je poznata i nizozemskim turistima u hrvatskoj, a to je da borave u sigurnoj turističkoj destinaciji', rekao je Božinović.

Predstavljen Zakon o obnovi Zagreba

Plenković je kazao da Zakon o obnovi Zagreba treba osigurati temeljne principe obnove. 'Konzultirali smo sve zainteresirane dionike - građevinare, arhitekte, povjesničare umjetnosti, konzervatore, komore, udruge. Zakon se odnosi na širok krug ljudi i dugoročan je i zbog toga smo željeli da on prođe javno savjetovanje. Dio sugestija je već unesen u nacrt prijedloga zakona. Naša želja je da postignemo što širi konsenzus. Želimo da zakonski okvir bude jasan, transparentan i provediv. Pitanje koje smatram važnim je konstrukcijska obnova zgrada i financiranje. Financiranje konstrukcijske obnove zgrada bit će 60 posto Vlada, 20 posto lokalne jedinice i 20 posto vlasnici', kazao je Plenković.

'Formirati ćemo Fond za obnovu koji će biti zadužen i za prikupljanje sredstava za obnovu i predstavljat će svojevrstan one stop shop za sve informacije koje su bitne sugrađanima pogođenim potresom. I dalje ćemo tražiti izvore financiranja obnove', dodao je.

Podsjetio da su već tražili neke izvore financiranja i to kroz Fond solidarnosti. U kolovozu, kazao je, moglo bi doći do odluke o akontaciji od 89 milijuna eura, a ukupan bi iznos u Fondu mogao biti do 500 milijuna eura.

'Prema studiji koja je verificirana od Svjetske banke procijenjene štete su 11 i pol milijardi eura, razmjeri potresa su veliki. 10 sekundi potresa imat će 10 godina posla pred svima nama da obnovimo Zagreb po kriterijima koji su suvremeni u pogledu protupotresne zaštite', kazao je Plenković.

Prvo čitanje će se naći u Saboru već sljedeći tjedan, a drugo čitanje nakon kolovoza kada se Sabor vrati sa stanke.

Vlada rezimirala predsjedanje Europskom unijom

Vlada je prihvatila i izvještaj o predsjedanju Vijećem Europske unije. 'Napravili smo sve što smo mogli. Žao mi je što nismo održali sve sastanke kako bi predstavili građanima koliko je EU korisna. Covid-19 je promijenio puno toga. Sadržajno mislim da smo napravili puno', kazao je Plenković.