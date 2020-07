Novčana pomoć do 50.000 kuna za obnovu nekretnina oštećenih u potresu

Grad Zagreb objavio je u ponedjeljak javni poziv za dodjelu novčane pomoći u obnovi nekretnina oštećenih u potresu, na koji se Zagrepčani mogu javiti do 15. rujna i konkurirati za dodjelu pomoći do 50.000 kuna ili kod banaka na subvenciju kamate od dva posto na procijenjenu štetu

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić pozvao je sugrađane čiji su objekti u potresu oštećeni preko 30 posto da se jave, svi oni mogu konkurirati za dodjelu jednokratne pomoći u iznosu do 50.000 kuna ili kod komercijalnih banaka na subvenciju kamate od dva posto na iznos procijenjene štete. Javni poziv za građane čije su nekretnine oštećene u potresu otvoren je do 15. rujna, a za banke do 1. rujna.

Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Mirka Jozić istaknula je da Zagreb novčanu pomoć dodjeljuje iz svog proračuna. Za tu namjenu trenutno na raspolaganju imaju 15 milijuna kuna, ali se nadaju da će kroz preraspodijele što više novca usmjeri u tu svrhu.

Pomoć se dodjeljuje uz uvjet da vlasnik nekretnine ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine za koju traži dodjelu pomoći te da on i njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom u vlasništvu nemaju drugu nekretninu na području Zagreba.

Kod bodovanja će se voditi računa o dohodovnom i imovinskom cenzusu te o broju članova obitelji, tako da se prioriteti stavljaju na one koji su u većoj potrebi, rekla je Jozić.