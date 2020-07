Stradali u potresu iz Studentskog doma uskoro sele u stanove

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio je u utorak da će u 10 dana statičari obići sve domove stradalih u potresu koji su zasad smješteni u Studentskom domu 'Cvjetno naselje', a paralelno će se raspisati javni poziv za najam stanova kako bi se nastradali mogli preseliti

Paralelno s time, najavio je, raspisat će se javni poziv za najam stanova kako bi ljudi tijekom srpnja i kolovoza mogli unajmiti stan i preseliti dok se ne budu mogli vratiti u svoje kuće i stanove. Riječ o nastradalima u potresu koji se ne mogu vratiti u svoje domove, a to znači da imaju 'crvenu' naljepnicu.

Na pitanje jesu li već zaprimljeni neki zahtjevi za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih potresom, Bandić je odgovorio da je javni poziv tek otvoren i da se može zatražiti subvencija kamate ili jednokratna pomoć do 50.000 kuna za objekte oštećene preko 30 posto.

Bandić je izrazio uvjerenje da će uskoro biti donesen i zakon o obnovi Zagreba nakon potresa te ustvrdio da će 'Gradu biti teže jer će imati više posla, ali će laknuti ljudima'. 'Država svoje, Grad svoje, da vidimo što unesrećenim ljudima možemo i u kojem omjeru pomoći', dodao je.

Rekao je kako nije istina da se za tri mjeseca od potresa ništa nije napravilo i dodao da oni koji tako govore to ilustriraju fotografijama od 22. ožujka te je poručio da 'svatko dobronamjeran zna što su radili zadnja tri mjeseca'. 'A za one koji to ne žele vidjeti ili neće, tu pomoći nema', zaključio je.