Zaposlenici čeških javnih medija najavili štrajk zbog ukidanja pretplata

Predstavnici osoblja javnih radio i televizijskih servisa najavili su jednodnevni štrajk u Pragu za sljedeći ponedjeljak.Rekli su da nemaju drugu mogućnost, budući da je vlada premijera Andreja Babiša ignorirala sve pozive na objektivnu raspravu. Ne zna se kako će štrajk utjecati na program.

U ponedjeljak je desničarska vlada usuglasila nacrt zakona kojim se predviđa ukidanje trenutačnih naknada za emitiranje. Češki parlament još nije dao svoje odobrenje.

U budućnosti će se javni radio i televizijski servisi financirati izravno iz državnog proračuna. Kritičari to vide kao napad na njihovu neovisnost od političkog utjecaja.