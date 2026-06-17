niz rezova

Zaposlenici čeških javnih medija najavili štrajk zbog ukidanja pretplata

V. B./Hina

17.06.2026 u 21:25

Andrej Babiš
Andrej Babiš Izvor: Profimedia / Autor: PETR TOPIČ / MFDNES + LN / Profimedia
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Radnici čeških javnih medijskih servisa najavili su štrajk za ponedjeljak, 22. lipnja zbog planiranog ukidanja pretplata i povezanih rezova u troškovima

Predstavnici osoblja javnih radio i televizijskih servisa najavili su jednodnevni štrajk u Pragu za sljedeći ponedjeljak.Rekli su da nemaju drugu mogućnost, budući da je vlada premijera Andreja Babiša ignorirala sve pozive na objektivnu raspravu. Ne zna se kako će štrajk utjecati na program.

U ponedjeljak je desničarska vlada usuglasila nacrt zakona kojim se predviđa ukidanje trenutačnih naknada za emitiranje. Češki parlament još nije dao svoje odobrenje.

U budućnosti će se javni radio i televizijski servisi financirati izravno iz državnog proračuna. Kritičari to vide kao napad na njihovu neovisnost od političkog utjecaja.

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Reformu bi također pratilo značajno smanjenje potrošnje. Radio i televizija trebali bi sljedeće godine dobiti oko 15 posto manje sredstava nego što je prethodno planirano, rekao je ministar kulture Oto Klempir.

Češkom vlada koalicija koju čine desničarska populistička stranka ANO koju predvodi milijarder Babiš i dvije male stranke krajnje desnice.

Češki predsjednik Petr Pavel kritizirao je ove planove. Pavel je rekao da u trenutačnom sustavu naknada za emitiranje ne vidi ništa što ne funkcionira i što bi trebalo promijeniti.

Ako parlament odobri zakon, Pavel bi mogao staviti veto. Takav veto mogao bi se poništiti samo apsolutnom većinom zastupnika.

Trenutačno svako kućanstvo u Češkoj plaća 55 kruna (2,28 eura) mjesečno za radio i 150 kruna (6,21 eura) za televiziju.

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