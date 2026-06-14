oglasila se agencija

Tragedija na moru: Otvara se istraga, u sve uključene Francuska i Češka

Bi. S.

14.06.2026 u 21:37

Krilo Eclipse
Krilo Eclipse Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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U pomorskoj nesreći koja se u nedjelju dogodila između Šolte i Brača poginulo je troje Čeha, a za jednom se osobom još traga. Dok se detalji istrage čekaju, oglasila se Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu zaprimila je dana 14. lipnja 2026. informaciju o vrlo ozbiljnoj pomorskoj nesreći u akvatoriju Splitskih vrata - sudaru brzog putničkog broda Krilo Eclipse i jedrilice francuske zastave na kojoj su se nalazili državljani Republike Češke.

Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Uslijed sraza nažalost smrtno su stradale tri osobe koje su se nalazile na jedrilici, dok se za jednom osobom i dalje traga, priopćili su iz agencije.

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Istražitelj pomorskih nesreća provodi očevidne radnje koje su i dalje u tijeku. Agencija je o pomorskoj nesreći izvijestila istražna tijela bitno zainteresiranih država Francuske i Češke, te će se po prikupljenim podacima o pomorskoj nesreći otvoriti sigurnosna istraga.

Krilo Eclipse
  • Krilo Eclipse
  • Krilo Eclipse
  • Krilo Eclipse
Krilo Eclipse Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

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