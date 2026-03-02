'Događaju se teške stvari, bombardiranja, svi su preplašeni'

Stotine Iranaca u ponedjeljak poslijepodne prešle su granicu s Turskom dok se američko-izraelski rat protiv Irana širi, rekao je Reutersu jedan od njih, a ostali koji postupno stižu pripovijedaju o strahu koji vlada u Teheranu i o redovima na benzinskim postajama.

Jutros su turske vlasti izvijestile da su jednodnevni putnički prelasci na trima tursko iranskim graničnim prijelazima obustavljeni u oba smjera, a Turska dopušta ulazak samo svojim državljanima i državljanima trećih zemalja koji ulaze u Tursku. U nedjelju je dio putnika Reutersu rekao da su neki iranski državljani spriječeni u nastojanju da prijeđu u Tursku. No do ponedjeljka poslijepodne Iranci su počeli prelaziti u Tursku na graničnom prijelazu Kapikoy u turskoj provinciji Van, jednom od glavnih kopnenih prijelaza između Turske i Irana.

"Situacija u Teheranu već je teška", rekao je muškarac koji je stigao iz iranske prijestolnice, odbivši otkriti svoje ime, no kazao je da su mu u Istanbulu supruga i djeca. "U Teheranu se događaju teške stvari, bombardiranja, svi su preplašeni." Rekao je da je prvoga dana rata u Teheranu kupio najvažnije potrepštine za kućanstvo, no da su trgovine bile prepune ljudi.

Napad u Teheranu Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH







