stanje u teheranu

'Događaju se teške stvari, bombardiranja, svi su preplašeni'

I.J./Hina

02.03.2026 u 16:04

Teheran
Teheran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Stotine Iranaca u ponedjeljak poslijepodne prešle su granicu s Turskom dok se američko-izraelski rat protiv Irana širi, rekao je Reutersu jedan od njih, a ostali koji postupno stižu pripovijedaju o strahu koji vlada u Teheranu i o redovima na benzinskim postajama.

Jutros su turske vlasti izvijestile da su jednodnevni putnički prelasci na trima tursko iranskim graničnim prijelazima obustavljeni u oba smjera, a Turska dopušta ulazak samo svojim državljanima i državljanima trećih zemalja koji ulaze u Tursku.

U nedjelju je dio putnika Reutersu rekao da su neki iranski državljani spriječeni u nastojanju da prijeđu u Tursku. No do ponedjeljka poslijepodne Iranci su počeli prelaziti u Tursku na graničnom prijelazu Kapikoy u turskoj provinciji Van, jednom od glavnih kopnenih prijelaza između Turske i Irana.

"Situacija u Teheranu već je teška", rekao je muškarac koji je stigao iz iranske prijestolnice, odbivši otkriti svoje ime, no kazao je da su mu u Istanbulu supruga i djeca. "U Teheranu se događaju teške stvari, bombardiranja, svi su preplašeni."

Rekao je da je prvoga dana rata u Teheranu kupio najvažnije potrepštine za kućanstvo, no da su trgovine bile prepune ljudi.

Napad u Teheranu Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH

Binali Kilic, iranski Azerbajdžanac iz područja Qazvin blizu turske granice rekao je da se život ondje nastavlja normalno, ali da je stalno bombardiranje u vojnim područjima utjecalo na živote ljudi.

"Povukli su se u sebe. Svi su u svojim domovima. Čuju se zvuci bombardiranja iz obližnjih pogođenih područja", rekao je Kilic.

"Nema problema s opskrbom hranom ni ostalim potrepštinama, jedino što brine ljude je kako nabaviti gorivo za vožnju, bez obzira na to radi li se o duljem putovanju ili kraćoj vožnji. Na benzinskim postajama su redovi“, dodao je.

Ranije je turski ministar trgovine Omer Bolat kazao kako Iran dopušta svojim građanima ulazak u Iran preko Turske te je dodao da se komercijalni teretni tranzit na sva tri ulaza nastavlja pod kontroliranim uvjetima.

"Sve naše jedinice nastavljaju obavljati svoje dužnosti u stanju visoke pripravnosti da bi se zajamčio nesmetan nastavak turskih graničnih prijelaza i trgovinskih tokova", rekao je Bolat.

tportal
