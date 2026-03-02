Domaće putničke agencije u problemima zbog Irana: Ne znamo koliko je turista tamo

Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) u redovnom je kontaktu s agencijama koje imaju turiste u zemljama Bliskog istoka, a one su osigurale smještaj i traže letove za povratak, rekao je u ponedjeljak za Hinu predsjednik UHPA-e Tomislav Fain.
"Riječ je o nekoliko agencija - manje od deset, koje i inače rade daleke ture za grupe i individualne turiste pa i taj dio svijeta. Javljaju nam se, brinu o putnicima i traže rješenja. Ponovno se pokazuje vrijednost putovanja s agencijama, jer putnicima koji su zapeli osiguravaju osnovno dok se ne otvore letovi", kaže Fain.
Fain trenutačno ne raspolaže točnim brojem turista iz Hrvatske koji su u agencijskim aranžmanima u zemljama zahvaćenima najnovijim sukobom.
"U kontaktu smo s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i drugim tijelima, traže se rješenja, kako hrvatske tako i partnerske i agencije iz cijelog svijeta. Letova je sada jako malo, jer malo prijevoznika trenutačno leti u to područje", kaže Fain.
"Naši putnici su sada zbrinuti i to je najvažnije. Rješenja će se naći, većina ima osiguranja koja će agencije također rješavati, ako su platili putno osiguranje i nadamo se skorom rješenju za njihov povratak", kaže Fain.