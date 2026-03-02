Domaće putničke agencije u problemima zbog Irana: Ne znamo koliko je turista tamo

"Riječ je o nekoliko agencija - manje od deset, koje i inače rade daleke ture za grupe i individualne turiste pa i taj dio svijeta. Javljaju nam se, brinu o putnicima i traže rješenja. Ponovno se pokazuje vrijednost putovanja s agencijama, jer putnicima koji su zapeli osiguravaju osnovno dok se ne otvore letovi", kaže Fain.

Fain trenutačno ne raspolaže točnim brojem turista iz Hrvatske koji su u agencijskim aranžmanima u zemljama zahvaćenima najnovijim sukobom.