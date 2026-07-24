Zaokret koji je iznenadio sve: Kako je Trump u zadnji tren ipak preveslao Saudijce

Samo nekoliko sati nakon što je američka administracija objavila veliki nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, Donald Trump otvorio je novo pitanje koje je iznenadilo čak i dio njegovih vlastitih pregovarača. Američki predsjednik poručio je da Rijad neće dobiti sve što želi bez jednog ključnog uvjeta – priključenja Abrahamskim sporazumima i normalizacije odnosa s Izraelom

Dogovor koji je godinama bio u pripremi tako se gotovo preko noći našao u političkom vrtlogu. Saudijci su dobili veliki dio onoga što su tražili, uključujući mogućnost razvoja civilnog nuklearnog programa, no Trumpov naknadni potez pokazao je koliko je pitanje odnosa s Izraelom i dalje središnja točka njegove bliskoistočne politike. Svečano potpisivanje pa nagli zaokret U srijedu su u sjedištu američkog Ministarstva energetike u Washingtonu službeno potpisani dokumenti o civilnoj nuklearnoj suradnji SAD-a i Saudijske Arabije. Na pozornici su bile američke i saudijske zastave, dok se saudijski ministar energetike uključio iz Rijada.

Bio je to završetak gotovo dvadesetogodišnjih pokušaja dviju zemalja da postignu dogovor o suradnji na području nuklearne energije. No već sljedećeg jutra Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da sporazum ipak dolazi s dodatnim uvjetom: Saudijska Arabija mora pristupiti Abrahamskim sporazumima, inicijativi pokrenutoj tijekom njegova prvog mandata koja je dovela do normalizacije odnosa Izraela s nekoliko arapskih država. Trump je pritom odbacio tvrdnje da bi sporazum Saudijcima omogućio razvoj nuklearnog oružja, naglašavajući da se radi isključivo o civilnoj nuklearnoj suradnji. Bijela kuća tvrdi da je uvjet uvijek postojao Prema informacijama CNN-a, Trump je bio nezadovoljan načinom na koji je sporazum predstavljen jer ga ministar energetike Chris Wright nije prethodno obavijestio o najavi. Njegovu reakciju dodatno su pojačale kritike konzervativnih medija, uključujući Fox News i komentare uredništva Wall Street Journala, koji su problematizirali činjenicu da Saudijska Arabija dobiva nuklearnu suradnju bez prethodne normalizacije odnosa s Izraelom.

Novi uvjet iznenadio je čak i neke američke pregovarače uključene u proces, koji nisu očekivali da će se pitanje Abrahamskih sporazuma ponovno otvoriti u toj fazi. Bijela kuća, međutim, inzistira na tome da Trumpov stav nije nov. 'Predsjednikov energetski tim potpuno je usklađen: civilni nuklearni sporazum koji se pregovara između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije ovisi o tome hoće li Saudijska Arabija pristupiti uspješnim Abrahamskim sporazumima, koji će pomoći donošenju stvarnog mira na Bliskom istoku', poručila je glasnogovornica Bijele kuće Taylor Rogers. Ministarstvo energetike odbacilo je tvrdnje o nesuglasicama s Bijelom kućom, nazivajući ih 'lažnim vijestima' i tvrdeći da je cijeli proces vođen u koordinaciji s predsjednikovim uredom i State Departmentom. Saudijci dobili sporazum, ali izgubili političku sigurnost Za Rijad je prvotni dogovor predstavljao velik diplomatski uspjeh. Sporazum je trebao omogućiti razvoj civilnog nuklearnog programa, uključujući mogućnost obogaćivanja urana pod određenim uvjetima. Upravo je to izazvalo zabrinutost stručnjaka za nuklearnu proliferaciju, koji upozoravaju da bi takvi kapaciteti dugoročno mogli otvoriti vrata i razvoju nuklearnog oružja.

Zagovornici sporazuma tvrde suprotno – da je bolje da SAD surađuje sa Saudijskom Arabijom i nadzire njezin program nego da prostor prepusti Kini ili Rusiji. No Trumpov naknadni potez promijenio je političku računicu. Saudijci su očekivali nuklearni sporazum bez uvjeta o odnosima s Izraelom, dok je Trump ponovno otvorio pitanje koje je za Rijad iznimno osjetljivo. Saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman već je ranije poručio da normalizacija odnosa s Izraelom nije moguća bez jasnog puta prema palestinskoj državnosti. Je li Netanyahu pokušao zaustaviti dogovor? Nakon Trumpova iznenadnog zaokreta pojavila se sumnja da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušao utjecati na američkog predsjednika. Izrael se godinama protivi mogućnosti da Saudijska Arabija dobije nuklearne kapacitete, čak i uz američki nadzor, strahujući da bi to moglo promijeniti odnos snaga u regiji.