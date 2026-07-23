Trump: Nuklearni sporazum s Rijadom uvjetovan potpisivanjem Abrahamovih sporazuma

Sjedinjene Države i Saudijska Arabija objavile su u srijedu sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, omogućujući Saudijskoj Arabiji obogaćivanje uranija i izgradnju nuklearnih reaktora koristeći američku tehnologiju, bez potrebe za iznenadnim inspekcijama UN-a koje je Washington prethodno zahtijevao od Irana.

Kongres sve mora odobriti

Američki Kongres mora odobriti sporazum kako bi stupio na snagu.

"Sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji (neće biti obogaćivanja materijala!) ... odnosi se samo na nevojnu upotrebu poput onih koje Iran i UAE (i drugi) već imaju, bit će odobren, ali je u potpunosti podložan pridruživanju Saudijske Arabije vrlo cijenjenim i uspješnim Abrahamovim sporazumima", poručio je Trump u objavi na platformi Truth Social, misleći na normalizaciju odnosa s Izraelom.