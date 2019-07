Zakuhalo u Splitu: Stigla ovrha od 150 milijuna kuna, a u gradskoj upravi tvrde: 'Namješta nam se!'

Liječnik Nebojša Knežević, koji je zajedno s nekoliko drugih osoba nedavno dobio tridesetak godina star spor protiv Grada Splita vrijedan oko 150 milijuna kuna, ovog četvrtka podnio je zahtjev za ovrhu gradskog proračuna. Doznavši za detalje i navodno neobično postupanje suda u ovom slučaju, u splitskoj gradskoj upravi odlučili su za potpuno zaoštravanje i već u ponedjeljak će, kako doznaje tportal, podnijeti zahtjev za izuzećem sudske savjetnice i sutkinje koje bi o Kneževićevoj ovrsi trebale odlučivati

Na sutkinju Dunju Ljubičić ondje imaju i dodatne, vrlo ozbiljne prigovore: još 2. svibnja uputili su zahtjev za revizijom njene presude, dopunili ga tri dana kasnije, pa je on već 31. svibnja - kada je zaprimljen i Kneževićev odgovor - bio zreo za dostavu Vrhovnom sudu, kako procedura nalaže. No to se još uvijek nije dogodilo i iz Grada su morali upućivati požurnice samo kako bi im se službeno dostavio Kneževićev odgovor. Ukupno, dakle, najmanje mjesec dana otezanja u iznimno eksponiranom i vrijednom sporu.

'Sve skupa izgleda kao nepoštena nogometna utakmica kojoj bi se rezultat trebao znati unaprijed, bez obzira na realan omjer snaga na terenu', plastično opisuju situaciju u splitskoj gradskoj upravi.

Dugogodišnji spor s Nebojšom i Alemkom Knežević, Srećkom Mišurom i tvrtkom Petra Dura odnosi se na pedesetak tisuća četvornih metara zemljišta na predjelu TTTS koje je koncem osamdesetih oduzeto bivšim vlasnicima, no to nije bilo provedeno u knjigama, već je upisano tek 'pravo korištenja' desetaka različitih tvrtki koje su kao osnivači krenule u pothvat izgradnje trgovačkog terminala. Radi se o bivšim socijalističkim gigantima poput Jadrantransa, Dalme, Jadrantekstila i drugih. Tvrtke su uskoro krenule serijski propadati i tu dolazi do zanimljivog zapleta: pravo korištenja zemljišta ulazi u njihovu stečajnu masu, potom se prodaje, a Knežević i drugi tada se pojavljuju i, kako tvrde sugovornici tportala, ciljano kupuju upravo čestice na kojima se u stvarnosti nalaze prometnice. Za zemljišta na kojima se nalaze zgrade, naime, tvrtke su sklopile nagodbu i svaka se upisala na svoje vlasništvo, a vrlo je problematično postupanje sudova i tadašnjeg pravobraniteljstva koji nisu smjeli dozvoliti da se zemljište uopće nađe u stečajnoj masi, kao i prethodnih gradskih vlasti koje nisu rješavale ovaj spor.