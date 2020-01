Zagrepčani zasuti čudnim opomenama: Dug fantomski, Grad zakopčan

Stanovnici Zagreba zasuti su čudnim opomenama, iz kojih se ne vidi za što su dužni i što se plaća. Jedan od njih je Damir Bednjanac, koji je dobio račun s opomenom da 2013. nije platio naknadu za uređenje voda i komunalnu naknadu. Dug je od pedesetak kuna s kamatama narastao dvostruko

'Nisu to tako veliki iznosi, ali ako je to dobilo puno ljudi, onda je to za grad Zagreb značajan iznos sredstva', rekao je Bednjanac za HRT-ovu emisiju Labirint te dodao da je platio račun.

'Pa da, prvo sam se naljutio, pa si mislim kako je to moglo nastati. A onda si mislim pa platit ću, neću se s tim zezati. To ostavim iza sebe', objasnio je.