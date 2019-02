Zagrebačka policija našla vozačicu koja je pobjegla nakon naleta na dijete

Zagrebačka policija našla je vozačicu automobila koji je u srijedu ujutro ispred osnovne škole na Bolničkoj cesti naletio na dijete, koje je lakše ozlijeđeno, i nad njom provodi kriminalističko istraživanje, priopćeno je iz zagrebačke Policijske uprave.

Policija je objavila danas da traži svjedoke nesreće kako bi došla do informacija i tako je došla do saznanja o vozilu, a onda su policijski službenici došli i "do vozačice koja je sudjelovala u prometnoj nesreći". Ona je dovedena je u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, priopćila je večeras zagrebačka policija i zahvalila građanima na pomoći.