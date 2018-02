'Zagreb se trebao javiti na natječaj za koncesiju, a postoji bojazan da se nekom pogodovalo'

Grad Zagreb propustio je priliku natjecati se za koncesiju za Geotermalno polje Zagreb i samim tim osigurati jeftiniju cijenu energije za Sportski park Mladost. Dio gradskih zastupnika smatra da uopće nije jasno zašto je propuštena ta prilika i zbog čega danas Grad naručuje puno više geotermalne vode nego unatrag nekoliko godina

S ovom pričom javnost vjerojatno ne bi bila ni upoznata da Grad Zagreb na prijedlog Ine nije odlučio ugasiti zajedničku tvrtku Terme Zagreb , koja je do jeseni 2015. godine imala pravo na GTP Zagreb te s njega eksploatirati geotermalnu vodu.

Zašto su odlučili nabaviti 100.000 kubnih metara više nego u 2016. godine, odnosno 60-70 tisuća kubnih metara više nego u godinama prije ili čak 120.000 kubnih metara više nego što je to bio slučaj u 2009. godini, u Gradu su naveli kako je to stvar procjene.

Prošlog tjedna, podsjetimo, objavili smo priču o tome kako je Grad Zagreb u proljeće prošle godine potpisao jednogodišnji ugovor vrijedan 2,16 milijuna kuna za nabavu geotermalne vode za SRC Mladost, iako je prvotno procijenio da će posao vrijediti 1,6 milijuna kuna. Iz Grada su ustvrdili da nije došlo do povećanja cijene kubika, već samo do povećanja količine koju su odlučili nabaviti.

'Nekome tko se ponaša manirom dobrog gospodara ovo se ne smije dogoditi. Dosta je teško utvrditi je li greška koja je napravljena slučajna ili namjerna. Odluka o ukidanju Termi Zagreb je pogrešna i obrazloženja koja smo dobili izuzetno su labava. Objašnjenje prema kojem nemamo kadar koji bi se brinuo o tome da se crpi voda je smiješno. To nema nikakve veze s koncesioniranjem. Grad se trebao potruditi otkupiti bušotine od Ine i onda naći partnera koji bi se brinuo o njima. Danas bismo, da je to napravljeno, imali koncesiju i plaćali bismo one koji se brinu o tome, a u konačnici bismo imali jeftiniju energiju.

Ovako će se Grad naći u situaciji da će imati koncesionara koji će u budućnosti moći diktirati cijenu jer oni su jedini od kojih će se voda moći kupovati', smatra Ferdelji.